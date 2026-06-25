«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2026

Знакомимся с героями номинации «Кино и театр»!
Евгений Егоров, актер фильмов и сериалов
Сергей Малкин, режиссер и сценарист
Александра Андронова и Антон Белоусов, нижегородские документалисты
Сергей Миндрин, режиссер и художественный руководитель Нижегородского камерного музыкального театра имени Владимира Степанова
Юрий Раменсков и Иван Бочарников, режиссер-постановщик и драматург театра «Преображение»
Сергей и Евгения Маврины, основатели кукольного театра «Мабу»
Мария Сергеева, клоунесса-танцор
Анна Сильчук, актриса
Иван Пачин и Инна Ванькина, главный режиссер и директор ТЮЗа
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2026:
Официального партнера — ЖК «Идель. Квартал на Сенной»
Официального партнера — клинику экспертной стоматологии behappy!
Официального партнера — Институт демографического развития (программа «ОСНОВА»)
Официального партнера — юридическую фирму Nasonov&Partners
Официального партнера — налогового консультанта Ольгу Тарасову-Сурдину
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
Кофе-партнера — «Стрелка кофе»
Энопартнера — Red Wall
Партнера — компанию СТАВИЛОН
Видеопартнера — креативное продакшн-агентство НА СОВЕСТЬ!
Информационных партнеров — ВОЛГА 24 и ННТВ.
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