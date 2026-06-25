Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • ТОП50 2026 НН
Кино и сериалы

Поделиться:

«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2026

Знакомимся с героями номинации «Кино и театр»!

Евгений Егоров, актер фильмов и сериалов

Сергей Малкин, режиссер и сценарист

Александра Андронова и Антон Белоусов, нижегородские документалисты

Сергей Миндрин, режиссер и художественный руководитель Нижегородского камерного музыкального театра имени Владимира Степанова

Юрий Раменсков и Иван Бочарников, режиссер-постановщик и драматург театра «Преображение»

Сергей и Евгения Маврины, основатели кукольного театра «Мабу»

Мария Сергеева, клоунесса-танцор

Анна Сильчук, актриса

Иван Пачин и Инна Ванькина, главный режиссер и директор ТЮЗа

«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2026:

Официального партнера — ЖК «Идель. Квартал на Сенной»

Официального партнера — клинику экспертной стоматологии behappy!

Официального партнера — Институт демографического развития (программа «ОСНОВА»)

Официального партнера — юридическую фирму Nasonov&Partners

Официального партнера — налогового консультанта Ольгу Тарасову-Сурдину

Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»

Кофе-партнера — «Стрелка кофе»

Энопартнера — Red Wall

Партнера — компанию СТАВИЛОН

Видеопартнера — креативное продакшн-агентство НА СОВЕСТЬ!

Информационных партнеров — ВОЛГА 24 и ННТВ.

 

Теги:
ТОП50 2026 НН

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: