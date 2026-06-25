«Комбинация прокатного кино и экспериментов на грани радикальности»: узнали, что покажут на «Горький fest» в этом году

Темой фестиваля нового российского кино, который в 10-й раз пройдет в Нижнем, станет «путешествие во времени». Фильмы с такой же завязкой, что у Леонида Гайдая в «Иван Васильевич меняет профессию», будут демонстрировать во внеконкурсной программе. В качестве юбилейного подарка зрителям покажут вторую часть семейной комедии «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым (режиссер Владимир Котт).
В 2026-м организаторы получили около 550 заявок (!), из них в конкурсную программу вошло 18 фильмов (8 полнометражных картин и 10 короткометражек; 14 игровых и 4 дока).
Андрей Апостолов
программный директор «Горький fest»
Здесь, как всегда, комбинация прокатного кино и экспериментов на грани радикальности. Покажем «Блог» (режиссёр Григорий Сазанов), дебютный фильм «Трудные папы» Светланы Самошиной, «Лето будет общим» (режиссёр Даниил Меркулов). Кстати, картина, которая буквально едет к нам с фестиваля в Шанхае, где только что представляла Россию в основном конкурсе – короткометражный фильм «Снежинка и снеговик» Виталия Суслина. Также среди короткого метра: «Я тебя не вижу» Светы Владимировой, «Главная роль» – режиссёрский дебют актрисы Анастасии Куимовой, «Ось» Кирилла Верхозина – редкий случай, когда к нам на конкурс возвращается победитель фестиваля прошлого года. «Тихие смыслы» – документальный фильм нижегородских кинематографистов Александры Андроновой и Антона Белоусова. Они попали на условиях абсолютно общего отбора и конкуренции, хочу заметить. Из документальных фильмов – «Особые» Артура Соколова, а также «Мифы о Гефесте, Боге и стройотряде» нашего корифея, мэтра Алексея Федорченко, который тоже возвращается в конкурс, будучи когда-то уже победителем фестиваля Горький fest с картиной «Война Анны».
Среди номинаций – «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая драматургия», «Лучшая актёрская работа» (в этом году ей присвоят имя Евгения Евстигнеева), «Лучшее изобразительное решение» и «Лучшее музыкальное решение». Часть событий (в формате выставок в том числе) будет посвящена проекту «Голос Горького», направленному на популяризацию писателя. Также в параллельной программе мастер–классы от ведущих кинематографистов (режиссера Клима Козинского и сценариста Саввы Минаева, например).
Андрей Апостолов
программный директор «Горький fest»
Отдельное спасибо нашим зрителям, которые проходят на все показы. Когда мы за несколько дней до сеансов открываем регистрацию, то делаем это порционно. В зале на 700 мест мы открываем 200, и через 3–4 минуты не остается ни одного. Регистрация закрывается, нам тут же начинают писать даже гневные сообщения о том, что вы, видимо, не открыли, что-то пошло не так, что-то сломалось, но нет, ничего не сломалось. Просто люди из Нижнего и других городов так ждут фестиваль. И надо сказать, что такого ажиотажа среди зрителей я нигде не встречаю. Это какая-то уникальная вещь, что вот в Нижнем Новгороде люди так полюбили «Горький fest». Вот это для меня главная эмблема фестиваля – закрытая регистрация на фильм через 4 минуты после старта.
Когда: с 3 по 10 июля
Где: по всему городу
от 6+
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