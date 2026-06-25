«Комбинация прокатного кино и экспериментов на грани радикальности»: узнали, что покажут на «Горький fest» в этом году

программный директор «Горький fest»

Отдельное спасибо нашим зрителям, которые проходят на все показы. Когда мы за несколько дней до сеансов открываем регистрацию, то делаем это порционно. В зале на 700 мест мы открываем 200, и через 3–4 минуты не остается ни одного. Регистрация закрывается, нам тут же начинают писать даже гневные сообщения о том, что вы, видимо, не открыли, что-то пошло не так, что-то сломалось, но нет, ничего не сломалось. Просто люди из Нижнего и других городов так ждут фестиваль. И надо сказать, что такого ажиотажа среди зрителей я нигде не встречаю. Это какая-то уникальная вещь, что вот в Нижнем Новгороде люди так полюбили «Горький fest». Вот это для меня главная эмблема фестиваля – закрытая регистрация на фильм через 4 минуты после старта.