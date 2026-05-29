Эксклюзив! Cмотрим первый тизер документального фильма «Сон с буквой Ы» о «Выкса-фестивале»

«Выкса-фестиваль» (до 2021-го «Арт-овраг») за 15 лет стал культурным феноменом, который ощутимо повлиял на небольшой промышленный город и его жителей (особенно на молодое поколение, как уверяют создатели дока). Выксунцы открывали для себя новое искусство и творческие практики, становились соавторами известных в стране и мире режиссеров, музыкантов и артистов. В разные годы здесь выступали Shortparis, «Дайте танк (!)», Zventa Sventana, а еще, например, солисты Выксунского детского хора (вместе с группами «Бонд с кнопкой», СПБЧ, «Лолитой Косс» и СмешBand!). В 2026-м на сцену выйдут Толóка, лампабикт и Settlers.
В 2013 году венгерский скульптор Габор Секе создал в Выксе шестиметрового единорога – свою версию геральдического символа основателей города братьев Баташевых. В 2020-м из Франции специально на фестиваль приехал художник Эрик Булатов, чей мурал, объединивший две его известных работы – «Стой – Иди» и «Амбар в Нормандии», появился в индустриальном стрит-арт-парке завода ОМК. С 2021 года на «Выкса-фестивале» проходят масштабные театрализованные шествия, в которые вливаются выксунцы и гости города, художники и музыканты.
Пытаясь осмыслить фестиваль как явление и показать, какие перемены произошли с людьми и пространством, режиссер Иван Власов («Край», «Дивный мир», «У ветра нет хвоста», «Стол») год назад начал снимать фильм «Сон с буквой Ы». Чтобы собрать полноценный и живой портрет места и события, авторы работали с обширной архивной хроникой прошлых лет.
Иван Власов
режиссер
В фильме хотелось передать ощущение, которое возникает во время самого фестиваля: состояние эйфории, эмоционального подъема, почти мимолетного счастья. Мы сделали очень плотный монтаж, чтобы удерживать зрителя внутри этих ярких эмоций. А когда это состояние заканчивается, возникает ощущение, будто все происходящее было сном.
Фестиваль пригласил меня на свою 72-часовую экскурсию – именно она стала отправной точкой нашего дальнейшего взаимодействия. Меня очень тронул подход фестиваля к тому, как он рассказывает историю города, вплетая в нее частные и, на первый взгляд, незначительные детали. Благодаря правильному взгляду и вниманию к людям эти детали становятся важными и яркими. Это и знакомства с реальными жителями, и совместные посиделки у них дома. Наиболее сильное впечатление на меня произвел сам вектор фестиваля – его угол зрения и фокус на реальности, который формировался на протяжении многих лет. Для меня это стало своеобразными «очками», через которые по-новому воспринимаются малые города.
Премьера фильма «Сон с буквой Ы» состоится на Beat Film Festival 5 июня в «Зотов.кино», 12 июня в МАММ, а также на «Выкса-фестивале» 21 июня.
6+
Комментарии (0)