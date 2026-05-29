Эксклюзив! Cмотрим первый тизер документального фильма «Сон с буквой Ы» о «Выкса-фестивале»

режиссер

В фильме хотелось передать ощущение, которое возникает во время самого фестиваля: состояние эйфории, эмоционального подъема, почти мимолетного счастья. Мы сделали очень плотный монтаж, чтобы удерживать зрителя внутри этих ярких эмоций. А когда это состояние заканчивается, возникает ощущение, будто все происходящее было сном.

Фестиваль пригласил меня на свою 72-часовую экскурсию – именно она стала отправной точкой нашего дальнейшего взаимодействия. Меня очень тронул подход фестиваля к тому, как он рассказывает историю города, вплетая в нее частные и, на первый взгляд, незначительные детали. Благодаря правильному взгляду и вниманию к людям эти детали становятся важными и яркими. Это и знакомства с реальными жителями, и совместные посиделки у них дома. Наиболее сильное впечатление на меня произвел сам вектор фестиваля – его угол зрения и фокус на реальности, который формировался на протяжении многих лет. Для меня это стало своеобразными «очками», через которые по-новому воспринимаются малые города.