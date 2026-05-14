Историк Антон Шапко запустил экскурсии о кинотеатрах и кинематографе в Нижнем начала 20 века

С 1908 по 1917 в городе могло работать 18 кинотеатров (не считая ярмарочных). Одновременно – до пяти в верхней части и три в Канавине. В это время электро-театры, как их тогда называли, становились популярнее театров драматических, в том числе благодаря удобству и роскоши (хотя отнюдь не все были презентабельного вида).

Автор экскурсии (готовил ее более полугода!) покажет, где в Нижнем находились кинотеатры «Большой Парижский», «Талисия» (побил антирекорд, прожив всего 20 дней!), «Мефисто», «Патеграф» и другие – многих зданий уже не существует, а уцелевшие реконструированы.

Свою функцию сохранили только «Рекорд» (до 1938-го на его месте стояло деревянное здание кинотеатра «Бразильский»), а также «Орленок» (до 1980-го – «Палас-театр»), который прославился на всю страну крайне безграмотными афишами, чему способствовали фельетоны всероссийского киножурнала «Сине-Фоно». Приводим текст одной из таких реклам. 

Антон Шапко

историк

Пляска мысли драма в 3 частях с участием Сергея Панина и его друга Пьера Маркета. Постановка картины не заставляет желать ничего лучшего, и смотрится с захватывающим интересом, здесь идёт борьба двух противоположностей, стремясь лишить себя жизни один от пресыщения, а другой от крайности жизни и меняясь своими положениями делаются счастливыми.

Многим электро-театрам из-за популярности и новизны кино для привлечения даже приличной публики не требовалось удобного помещения: подходил любой деревянный сарай или балаган без окон. Например, кинотеатр «Бразильский», построенный на Ярмарке к сезону 1910 года, выглядел как 32-метровый павильон на 400 зрителей, обитый железом с двух сторон для защиты от пожара. На дешевых местах – садовые скамейки, на дорогих – стулья и кресла. Из-за металлической обшивки даже в пустом зале была сильная духота, с которой не справлялись три вентилятора.

В мае 1910 года владельцы самых заметных кинотеатров называли Нижний Новгород «мертвым городом», дескать, что им ни вози, как ни наводи красоту и ни вкладывайся в рекламу, публики нет. Эта ситуация, если она в действительности и была, быстро исправится. От столичных (а столицей кинематографической промышленности и проката с большим отрывом была Москва) мы мало чем отличались – это и удивительно. Картины у нас давались одновременно с их официальной датой выхода, а некоторые даже и раньше. Из-за близости к Москве не было устроено в Нижнем штаб-квартиры ни одной из прокатных фирм. Заезжие путешественники в 1913–1914 годах отмечали высокий уровень обслуживания, показа и недурное оформление.

Особенность кинематографического Нижнего еще и в том, что столичные операторы и местные фотографы снимали здесь картины до революции. Сохранилась информация о нескольких съемках местных событий, произведенных Михаилом Николаевичем Гагаевым, владельцем фотоателье и кинематографа «Патеграф». Снятое тут же и показывалось, привлекая внимание к эксклюзиву. Жаль только, что ничего из этих снимков не сохранилось.

Когда: 15, 17, 31 мая в 16:00
Где: угол Большой и Малой Покровской

12+

Фото: Алина Раджабова

