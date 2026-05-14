Историк Антон Шапко запустил экскурсии о кинотеатрах и кинематографе в Нижнем начала 20 века

историк

В мае 1910 года владельцы самых заметных кинотеатров называли Нижний Новгород «мертвым городом», дескать, что им ни вози, как ни наводи красоту и ни вкладывайся в рекламу, публики нет. Эта ситуация, если она в действительности и была, быстро исправится. От столичных (а столицей кинематографической промышленности и проката с большим отрывом была Москва) мы мало чем отличались – это и удивительно. Картины у нас давались одновременно с их официальной датой выхода, а некоторые даже и раньше. Из-за близости к Москве не было устроено в Нижнем штаб-квартиры ни одной из прокатных фирм. Заезжие путешественники в 1913–1914 годах отмечали высокий уровень обслуживания, показа и недурное оформление.

Особенность кинематографического Нижнего еще и в том, что столичные операторы и местные фотографы снимали здесь картины до революции. Сохранилась информация о нескольких съемках местных событий, произведенных Михаилом Николаевичем Гагаевым, владельцем фотоателье и кинематографа «Патеграф». Снятое тут же и показывалось, привлекая внимание к эксклюзиву. Жаль только, что ничего из этих снимков не сохранилось.