«Мне кажется, ты становишься взрослым, когда принимаешь ответственность за человека, который слабее тебя»

Когда вы решили стать режиссером?

Еще когда учился в 184-й гимназии, понял, что хочу снимать кино, и потихоньку начал создавать небольшие фильмы. Потом поступил в институт. Сначала это был Политех, после 1 курса перевелся в Мининский университет на «продюсерство» — единственное, что было в нашем городе, похожее хотя бы по предметам на то, что мне интересно. Там преподавали историю кино, историю театра и историю искусств в целом. На четвертом курсе с решением о том, куда двигаться дальше, мне очень помог преподаватель из Мининского Виктор Семенович Чибисов. Мы с ним обсуждали мой переезд в Москву, и он меня очень сильно поддержал. В итоге я ушел из вуза и поступил в Московскую школу кино. Там я получил огромное количество навыков и знаний, но самое главное, мне удалось сформировать свой взгляд на кино. Я научился видеть реальность по-другому. Стал ходить по улицам и замечать кино в каких-то обычных вещах, в обычных поступках людей, в мелочах. А до обучения я будто только под ноги смотрел.

Какие приемы вы использовали в полнометражном фильме «Здесь был Юра»?

Очень сложный вопрос, это как хирурга спросить, как вот вы сделали операцию на сердце? Хирург этому учился, а потом оттачивал навыки. Вербализовать такие вещи очень сложно. Обычно этим занимаются кинокритики, которые смотрят фильм и потом подмечают какие-то приемы. У меня все это происходит интуитивно на базе полученных знаний и опыта съемок этюдов, создания короткометражных документальных фильмов. В качестве конкретного примера могу привести использование крупного плана. Я считаю, что самое ценное в фильме — это глаза актеров. Мне нравится следить за их выражением.

Расскажите о реальных событиях, на которые легли в основу фильма?

На самом деле, из реальных событий — только завязка. Эта история произошла в Москве в начале 2022-го, когда я жил в квартире с друзьями и коллегами, еще одним режиссером, моим однокурсником, и оператором, он учился на операторском факультете. И с нами действительно жил Юра — дядя моего друга, человек с ментальными нарушениями. Мне показалось, что это очень интересный парадокс, что с нами, по сути, еще детьми, жил взрослый ребенок. Большая часть фильма — это, конечно, художественный вымысел. Начиная с того, что герои фильма — начинающие музыканты, играющие в своей панк-группе.