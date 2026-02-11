«Мне кажется, ты становишься взрослым, когда принимаешь ответственность за человека, который слабее тебя»

Сергей Малкин уехал из Нижнего Новгорода в Москву в 22 года учиться режиссуре у Алексея Попогребского. И спустя несколько лет вернулся с дебютным полнометражным фильмом «Здесь был Юра», главную роль в котором сыграл Константин Хабенский. Независимое драмеди с прошлой недели показывают в 136 (!) городах России. Сергеем бесконечно гордится его мама — на премьерном показе 5 февраля она рассказала, что в свое время дала сыну совет: «Ничего придумывать не надо, жизнь за нас уже все придумала». Так и получилось. «Здесь был Юра» — реальная история, которая произошла с режиссером и его друзьями. Сколько в фильме правды, о силе актерского взгляда в кадре, музыке и, конечно, об актерах (Кузьма Котрелёв, Денис Парамонов и Александр Поршин — все трое из Московского художественного театра имени Чехова, где Константин Хабенский художественный руководитель) расспрашивали режиссера в тот самый момент, когда в Нижнем впервые смотрели его фильм.
Когда вы решили стать режиссером?
Еще когда учился в 184-й гимназии, понял, что хочу снимать кино, и потихоньку начал создавать небольшие фильмы. Потом поступил в институт. Сначала это был Политех, после 1 курса перевелся в Мининский университет на «продюсерство» — единственное, что было в нашем городе, похожее хотя бы по предметам на то, что мне интересно. Там преподавали историю кино, историю театра и историю искусств в целом. На четвертом курсе с решением о том, куда двигаться дальше, мне очень помог преподаватель из Мининского Виктор Семенович Чибисов. Мы с ним обсуждали мой переезд в Москву, и он меня очень сильно поддержал. В итоге я ушел из вуза и поступил в Московскую школу кино. Там я получил огромное количество навыков и знаний, но самое главное, мне удалось сформировать свой взгляд на кино. Я научился видеть реальность по-другому. Стал ходить по улицам и замечать кино в каких-то обычных вещах, в обычных поступках людей, в мелочах. А до обучения я будто только под ноги смотрел.
Какие приемы вы использовали в полнометражном фильме «Здесь был Юра»?
Очень сложный вопрос, это как хирурга спросить, как вот вы сделали операцию на сердце? Хирург этому учился, а потом оттачивал навыки. Вербализовать такие вещи очень сложно. Обычно этим занимаются кинокритики, которые смотрят фильм и потом подмечают какие-то приемы. У меня все это происходит интуитивно на базе полученных знаний и опыта съемок этюдов, создания короткометражных документальных фильмов. В качестве конкретного примера могу привести использование крупного плана. Я считаю, что самое ценное в фильме — это глаза актеров. Мне нравится следить за их выражением.
Расскажите о реальных событиях, на которые легли в основу фильма?
На самом деле, из реальных событий — только завязка. Эта история произошла в Москве в начале 2022-го, когда я жил в квартире с друзьями и коллегами, еще одним режиссером, моим однокурсником, и оператором, он учился на операторском факультете. И с нами действительно жил Юра — дядя моего друга, человек с ментальными нарушениями. Мне показалось, что это очень интересный парадокс, что с нами, по сути, еще детьми, жил взрослый ребенок. Большая часть фильма — это, конечно, художественный вымысел. Начиная с того, что герои фильма — начинающие музыканты, играющие в своей панк-группе.
Вы написали сценарий вместе с Юлианной Кошкиной за месяц. Как это происходило?
Мы с ней уже не в первый раз сотрудничаем, и мне было важно дать фильму интонацию, с которой я обычно работаю. Юля эту интонацию хорошо понимает. До этого мы с ней снимали документальное кино — наблюдение за героем. Просто выбирали какого-то человека и ходили за ним с камерой, фиксируя его жизнь. И документальное кино меня поразило какой-то своей достоверностью. Все диалоги в кадре — настоящие. Люди в жизни разговаривают не так, как это показывают в кино — мы с вами друг друга перебиваем, запинаемся, используем слова-паразиты. Пока я учился, старался переносить в игровое кино вот эту живую речь. В «Здесь был Юра» много импровизации, я никогда артистов не сковываю текстом. Если взял правильного актера, он все сделает прекрасно.
Что для вас самое главное на съемочной площадке?
Чтобы все получали удовольствие от съемок. Режиссер — руководящая позиция, и, мне кажется, любой руководитель отчасти манипулятор. Я это слово говорю без негативного окраса, это просто способ получить желаемое без давления и диктатуры. То есть тебе нужно, чтобы люди готовы были отдавать себя процессу и проявляться в нем на 100%. В итоге все у нас прошло прекрасно, гладко и весело. Благодаря, в том числе, предварительной подготовке. Готовиться к кино сложнее, чем его снимать: нужно выбрать локации, актеров, костюмы. Все, что появляется в кадре, заранее продумано.
Долго пришлось убеждать Константина Хабенского?
У меня было несколько вариантов, либо это будет играть какой-то артист из инклюзивного театра, где есть люди с подобным диагнозом, потому что нужно было документально точно показать этого персонажа, либо найти серьезного артиста, которому по плечу воплотить такой образ, и чтобы это не выглядело нелепо. В итоге Владимир Голов, наш кастинг-директор, предложил Константина Хабенского. Я приехал к нему в театр, мы познакомились, сценарий показался ему интересным, а роль человека с ментальными нарушениями была новой для него. Если бы Юру играл любой другой актер, который подходил на роль, мне кажется, было бы все то же самое, но, конечно, общаясь с Константином Юрьевичем, я понимал, что это большой артист, серьезный человек, профессионал. Не скажу, что первое время мне было очень легко и комфортно, хотя он со своей стороны старался сделать все, чтобы я расслабился и мог свободно давать советы. Вообще считаю, каждый актер у нас гениально справился со своей ролью, блистательно играя в каждой сцене.
Вы говорили в одном из интервью, что Сергей (Кузьма Котрелёв) — ваш персонаж-ретранслятор. В чем это выражается и что у вас общего с ним?
В первую очередь, общечеловеческие ценности любого нормального человека. Мы смотрим на фильм глазами Кузи: думаю, большинство зрителей будут ассоциировать себя именно с ним. Для меня это кино о взрослении. В какой момент оно наступает? Мне кажется, ты становишься взрослым, когда принимаешь ответственность за человека, который слабее тебя. И такая трансформация произошла с каждым персонажем.
А как вы подбирали музыку к фильму, какую атмосферу она создавала?
Я всегда вставляю в фильм музыку, которую люблю. Я думаю, что композиции группы Kick Chill из Брянска и тверских рокеров «Пионерлагерь Пыльная Радуга» очень подошли и фильму, и героям. Я просто написал музыкантам и мы договорились, что их треки будут в нашем фильме, и пацаны (актеры. — Прим. ред.) будут играть эту музыку сами. Атмосферу получилась правильная: инфантильная, дерзкая, витальная. Этот фильм про панк-группу, и ребята играют треки вот этих групп, которые я перечислил. Важно отметить, что все сыграно и спето вживую: голоса, гитары, барабаны.
Сложно переходить от короткого к полному метру?
Одно удовольствие! Мне показалось значительно проще работать с полнометражным фильмом, потому что есть большая команда, есть ассистенты, помощники, которым можно делегировать больше разных обязанностей. Я не таскал штативов и никакие другие тяжести, не ездил за арендованной техникой. Это все делали отдельные люди.
Скажите, каким достижением вы гордитесь больше всего?
Я вот сегодня пришел на премьеру фильма и увидел такое количество людей, которые меня любят и которых я очень сильно люблю. Там моя мама, мои друзья, мои учителя. Я горжусь этим больше всего. Моя мама, кстати, была на премьере в октябре, где было 1500 человек в зале. Ей безумно понравился фильм. Мне кажется, это впервые, когда ей понравился мой фильм, и она сказала, что гордится мной.
Какое кино будет дальше?
Главное, чтобы история была хорошая, и тогда можно думать и обсуждать. Одна такая история у меня есть, из моей жизни, и вместе с соавтором мы уже работаем над новым фильмом. Посмотрим, может быть, в ближайшее время сможем его снять.
Текст: Валерия Борисова
Фото: Николай Зиновьев
