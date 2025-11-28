В Доме Архитектора проходит фестиваль фильмов об архитектуре от арт-объединения CoolConnections

Все картины отметились на международных фестивалях от Венеции до Палм-Спрингс. После просмотра обсуждаем доки с нижегородскими архитекторами и искусствоведами: Зоей Рюриковой, Егором Рыбиным, Денисом Малковым, Екатериной Ехтарян, Татьяной Голубь и Максимом Горевым.
- 28 ноября — «Больше чем музей» (2023). Документальная повесть о двенадцати годах строительства музея Мунка («дома для "Крика"»!) в Осло — проект маленькой испанской студии из стекла и переработанного алюминия с массивной фигурой матери художника превратил промышленный порт в точку притяжения.
- 5 декабря — «План Ле Корбюзье: Буэнос-Айрес» (2022). Режиссер Херардо Панеро. Документальная драма о нереализованной урбанистической утопии Ле Корбюзье в Аргентине. В 1929 году архитектор, очарованный хаотичной энергией Буэнос-Айреса, разработал радикальный план его перестройки: снос трущоб, создание небоскребов-«садовых городов» и упорядоченной инфраструктуры. В фильме использованы архивные кадры 1920-х годов и современные съемки, противопоставляя мечты Корбюзье с реальностью Буэнос-Айреса.
- 6 декабря — «В мастерской Ренцо Пиано» (2021). Режиссеры: Клаудии Адранья, Давиде Фойс, Франческо Мольтени. Док о бюро Ренцо Пиано в Генуе и Париже. Камера фиксирует процесс создания проектов на трех континентах и раскрывает философию «тихой гармонии».
Когда: до 6 декабря
Где: Дом Архитектора, Верхне-Волжская набережная, 2
18+
