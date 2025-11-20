Решиться на съемку

Один из главных фильмов программы Beat Weekend в этом году — «Я — Мартин Парр», о фотографе-магнумовце, много лет документирующем жизнь вокруг в своей уникальной ироничной манере. В совместном материале с командой кинофестиваля о новой культуре, мы поговорили с фотографами из Нижнего, Даниилом Максюковым, Анастасией Макарычевой, Ильей Большаковым, Марком Григорьевым, которые показывают город «без стереотипов и суждений», со своим подходом и личной историей любви к фотографии.
Даниил Максюков
Фотограф
Снимает на fujifilm x-t2 c 35 мм объективом в качества штатного и 23 мм и 90 мм в качестве дополнительных
Я стал снимать стрит, когда начал увлекаться фотографией в 2013 году. Тогда было золотое время сетевой уличной фотографии — множество тематических блогов и фотосообществ в Живом журнале, ВК, на Фликре, в которых кипела жизнь. Люди не только делились снимками, но и активно обсуждали их, вели дискуссии о природе стрит-фотографии. В воздухе буквально витала атмосфера творчества, в этом было много драйва. Меня также очень вдохновили документальные фильмы «Everybody street» о нью-йоркских уличных фотографах, «В поисках Вивиан Майер» о неизвестной при жизни фотохудожнице. Хотелось точно так же окунуться с головой в водоворот улиц, как это сделали герои этих культовых фильмов.
«Двойники»
Мне тогда было 18 лет, и к новому увлечению я подошел с юношеским максимализмом — другие жанры (например, пейзаж) казались несерьезными, слишком простыми, а уличная фотография представлялась вершиной фотографического искусства. Из потока обычной повседневной жизни города выцепить интересные лица и сюжеты, запечатлеть жизнь со всем реализмом, без глянца, обратить внимание на то, на что обычно не принято обращать, — в этом я видел свою сверхзадачу. Сказалось увлечение литературой — я зачитывался очерками бытописателя Владимира Гиляровского о жизни непарадной Москвы, и меня тоже тянуло на вокзалы и рынки, запечатлеть их колорит.
Конечно, глядя на свои ранние снимки сейчас, я понимаю, что в них было много романтизации, одержимости и наивности, свойственных молодости, но в то же время, как мне кажется, они соответствуют духу своего времени.
Меня привлекала прежде всего сюжетная сторона уличной фотографии, поиск каких-то сценок с прохожими, характеров, лиц. Сложность стрита в том, что у тебя нет времени выстроить кадр, здесь всё решается долями секунд. Да, в репортаже тоже очень важен «решающий момент», но на мероприятиях есть возможность сделать несколько подходов к одному и тому же сюжету или героям, попробовать разные ракурсы (на это есть моральное право), а на улице у тебя есть только одна попытка. Здесь нужно уметь предвосхитить кадр — прокрутить в голове, насколько близко нужно приблизиться к человеку, в какую фазу движения и под каким углом снять. А самое главное — решиться на съемку: направить камеру на незнакомца страшно и неловко, ведь это вмешательство в чужое личное пространство. Это как прыгнуть в ледяную воду. Я по натуре застенчивый человек, интроверт, и для меня уличная фотография была настоящим вызовом, возможностью побороть свои социальные страхи.
Многие годы я снимал так, как учат классики — без спроса, как есть. Быстро вскинул камеру, нажал на кнопку спуска и пошел дальше. Пытаясь сгладить ситуацию, иногда говорил «Спасибо» за кадр и приветливо улыбался. Периодически мне приходилось объяснять людям, чем я занимаюсь, в очень редких случаях попадал в конфликтные ситуации, но в целом непосредственный контакт с людьми сводился к минимуму. Но всё чаще и чаще я стал задумываться: а неужели напряженные, недоумевающие, пойманные врасплох лица, которые зачастую получаются при таком стиле съемки, — это и есть та самая правда жизни, которую должен запечатлевать фотограф? Насколько фотограф свободен в своих действиях и возможен ли всё-таки другой, этичный способ фотографирования? Зачем я фотографирую — чтобы просто получить «интересную картинку» или узнать что-то новое о мире и людях вокруг меня и передать это знание другим?
Так я пришел к новому этапу в творчестве — постановочным портретам незнакомцев. Подходил к заинтересовавшему меня прохожему, спрашивал разрешение, делал портрет крупным и общим планом и пытался разговорить героя съемки, расспросить что-то о жизни, и из этого мини-интервью составлял потом монолог, который добавлял в описание к снимкам. В итоге это вылилось в фотопроект «Атлас улиц», который я снял на арт-резиденции от музея фотографии «Дом Метенкова» в Екатеринбурге. Но внутренний конфликт я так и не смог решить, потому что всё равно на улице или в общественном транспорте видишь моменты, которые прекрасны сами по себе в своей мимолетности и неподдельности, и хочется их запечатлеть, а разрешение на съемку сразу же убьет эту магию жизни. Но снимать в лоб, как раньше, тоже стало тяжело, ведь после пандемии коронавируса люди стали далеки друг от друга, личные границы стали больше и прочнее, и представления о том, что этично, а что нет, тоже сильно изменились. В последние годы я делал несколько попыток вернуться к непосредственной, прямой уличной фотографии, снимая на общественных мероприятиях в сельской местности — пытаюсь искать «уличные» сюжеты на периферии праздника, которые мало говорят о самом событии, а больше о людях на нем.
Тема маленького человека — пожалуй, главный мотив моих уличных снимков. Во многих людях есть своя особая, ускользающая красота, далекая от общепринятых стандартов. Бывает, смотришь на человека и думаешь: «Такой типаж, ему бы в кино сниматься!», а это обычный охранник ТЦ, который даже не осознает своей харизмы. Или, например, встречаются люди как будто из другой эпохи — одеждой или чертами лица, и их тоже сразу хочется запечатлеть.
«Двойники»
Я фотограф-любитель. В разные периоды, вдохновляясь разными фотографами, снимаю в определенном стиле. В свое время очень много смотрел работы Игоря Мухина и Алексея Мякишева, многие их серии помню наизусть. Но такой же поэтичности, света и бьющего через снимки дыхания жизни мне редко удавалось добиться. Скорее у меня было больше снимков в ироничном ключе — и Мартином Парром, конечно, тоже вдохновлялся. Из последних — Дмитрий Марков. С его уходом что-то переломилось внутри, очень большая потеря для российской фотографии.
Самое замечательное — когда жизнь отвечает на твои фотографические поиски гармонично складывающейся композицией, игрой переднего и заднего планов. Наверное, мой самый любимый снимок — с екатеринбургскими шахматистами. Я каждый вечер приходил на Плотинку поснимать шахматистов, но каких-то интересных кадров не случалось. Но вот спустя неделю в итоге сложилась картинка — такой внезапный ренессанс. Девушка просто проходила мимо в пятничный вечер и решила присоединиться к игрокам. Фото потом завирусилось в соцсетях, мне написала героиня снимка и поблагодарила за него.
Анастасия Макарычева
Фотограф, журналист
Чаще всего снимает на Canon с объективом 35 мм
Я занимаюсь фотографией с 2013 года, до этого я работала в журналистике — писала тексты, а также была продюсером новостей на федеральном канале. В какой-то момент, в декрете, увлеклась фотографией, стала снимать друзей, пейзажи, свою дочь. Однажды на собеседовании я узнала, что им нужен фотокор, и предложила свою кандидатуру. Сейчас делаю свои проекты, снимаю для федеральных агентств, фотоистории для изданий. Стрит-фотография в моей жизни тоже есть.
Когда я вышла замуж, нам подарили простую камеру-мыльницу. Я везде с ней ходила. Помню, мама меня провожала в Нижний, мы ждали автобус, на остановке сидела женщина на чемодане. Я взяла мыльницу и сфотографировала её. Мама на меня посмотрела удивлённо и спросила, зачем я сфотографировала незнакомую женщину. Наверное, это была моя первая стрит-фотография. И мамин вопрос позволил мне задуматься о том, почему мне интересно делать фотографию человека, которого я никогда не видела. Вряд ли я найду эту фотографию сейчас, вряд ли она хорошо выглядит с технической точки зрения. Но этот снимок — точка отсчета.
Мой главный принцип при съемке на улице — это невмешательство. Конечно же, за исключением случаев, когда необходима моя помощь. Мне важно фиксировать жизнь такой, какая она есть. Этот подход я стараюсь использовать и в документальной съемке, и в своих проектах, и в портретной съемке в том числе — потому что мне важно раскрыть человека таким, какой он есть на самом деле. Есть упражнение, которое позволяет поймать течение жизни, оно из театральной практики, называется «Зеркало»: помогает замедлиться до такой степени, чтобы стать медленнее, чем то, что происходит вокруг. Думаю, и в других сферах это можно применять.
Репортажи отличаются от стрит-фотографии. Стрит — это фотография, которая существует в одном экземпляре. Это городское, уличное пространство, которое можно композиционно классно встроить в рамки. И какой-то персонаж, человек, который мимо проходил и попал в кадр. Не важно, кто этот человек, ты просто ждёшь фигуру, чтобы композиция сложилась. В репортаже важно, кого ты снимаешь, потому что ты иллюстрируешь какое-то событие и тебе нужно о ком-то или чем-то рассказать. Для меня самая интересная съёмка — документальная: такие съёмки делаются более вдумчиво и дают возможность погрузиться в историю.
Я не как Мартин Парр — у меня нет определенного смысла, который он вкладывает в свои стрит-фотографии. Когда я с камерой на улице, мне просто интересно запечатлеть то, что быстро исчезает. Смыслы я ищу в проектной и документальной фотографии. Камера позволяет мне видеть четче, чем я обычно вижу, а еще она помогает смотреть на людей и мир чистым взглядом, без суждений и стереотипов.
Есть одна фотография, которую я люблю. Закончился мой рабочий день, я уже собиралась домой и решила спуститься по лестнице, а не на лифте. В тот вечер выпал первый снег. И я посмотрела в окно в этот момент, потому что шла пешком. Эту фотографию у меня потом купили, просто увидели в соцсетях и решили купить, потому что она напомнила человеку детство.
Илья Большаков
Фотограф
По работе снимает на Nikon ZF, для себя — на Leica M8. Чаще всего с объективом 35 мм
Я занимаюсь фотографией уже 10 лет. Последние годы снимаю для портала «Знакомьтесь, Нижний», за несколько лет мы объехали 40 районов Нижегородской области. И сам Нижний, конечно, тоже снимаю.
Я снимаю то, что мне интересно — на улицах, в помещениях; главное для меня — история в кадре. Стрит стал одним из первых увлечений. Я нигде специально не учился фотографии, просто снимал. Можно сказать, учился у классиков, в том числе у Мартина Парра, у фотографов агентства Magnum вообще. Я понял, что фотография — это именно то, что меня интересует, как только наткнулся на работы Анри Картье-Брессона, Алекса Уэбба, Гарри Груйера, Георгия Пинхасова. Я понял, что я не один в том, что меня так интересует.
Мне близок подход к съемке, которого придерживается, например, Пинхасов — когда ты абсолютно с открытыми глазами выходишь снимать на улицу и просто идешь. Возможно, ты выбираешь определенное место съемки, но больше себя ничем не ограничиваешь. Просто иду, вижу то, что меня цепляет, и фотографирую. Так хожу и снимаю я почти каждый день, и, конечно, из терабайтов отснятого материала в финальную выборку попадают единичные снимки.
В стрит-фотографии мне важно отсутствие ощущения постановки. Идеальная фотография — та, в которой сошлись и история, и глубина, наводящая на размышления, и композиция, и свет. Таких снимков, конечно, у любого автора очень немного. Я не стремлюсь искать определенные характеры или сюжеты на улицах. Для меня желание сделать кадр — это всегда какой-то внезапный импульс. И каждый раз это очень ценный момент.
У меня есть фотография покосившегося деревянного дома около канатной дороги. Перед 800-летием Нижнего этот дом перекрашивали. Вплотную к дому с обеих сторон прилегал забор. Этот забор покрасили в розово-красный цвет, и, собственно, рабочий, который красил дом, продолжил вести эту линию забора по зданию. Получилось так, что сверху дом был деревянный, а снизу — в цвет забора. На фотографии как раз рабочий смотрит на этот дом с кисточкой и краской в руках. И после этого он просто ушел. Я подумал, неужели он так это и оставит? Потом, конечно, дом докрасили. Фотографию я назвал «Красная линия».
«Красная линия»
Марк Григорьев
Журналист, несколько лет увлекается стрит-съемкой
Снимает на беззеркальный Canon R8 с объективами 28 и 50 мм
В 2023 году я купил себе полноценный фотоаппарат, а до этого снимал на телефон. В какой-то момент мой коллега Илья Большаков сказал, что взгляд у меня есть и пора купить хорошую камеру. С тех пор я осознанно снимаю и осваиваю процесс фотографии как таковой. Это уже больше, чем хобби, теперь это важная часть жизни. Занимаю себя преимущественно фотографией уличной, но в последнее время меня потянуло на съемки концертов. А концерты — это концентрат эмоций, и их съемка дарит мне большую радость.
Мне всегда было важно снимать именно улицы Нижнего, потому что я городской журналист и много лет рассказываю про город. И стрит-фотография стала естественным продолжением моей деятельности в целом и моей любви к городу. Сначала я думал, что людей вообще не буду снимать, а буду снимать только домики. Где-то на 15-м отснятом домике мне это страшно надоело. И я понял, что снимать людей в городе мне важно. Это сильно изменило мой подход к съемке и взгляд на происходящее в кадре. Я понял, что на улицах меня больше всего цепляют именно люди.
Чаще всего я не взаимодействую с людьми напрямую, держусь немного в стороне. Хотя иногда мне хочется поделиться отснятым с героями кадров, и я учусь общаться с ними. Мне важно оставаться бережным, снимая жизнь вокруг. Хочется, чтобы если вдруг человек увидит себя на моем снимке, то он порадуется, а не расстроится.
Прежде всего, снимая город, я кайфую и вижу красивое, и мне хочется этим красивым поделиться с другими. Но, кроме того, стрит-фотография — это еще и способ исследовать любой город.
Фото, которым я хочу поделиться, снято в моем родном районе, напротив ДК Ленина. На фоне довольно живописной разрухи — веселые, улыбающиеся девушки. Мне понравился этот контраст и композиция кадра, как забор делит его пополам. Сейчас я все больше учусь снимать, и получается так, что кадры, сделанные пару месяцев назад, мне уже не нравятся. Но этот нравится до сих пор.
Фото: Даниил Максюков, Анастасия Макарычева, Илья Большаков, Марк Григорьев
