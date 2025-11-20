Мне тогда было 18 лет, и к новому увлечению я подошел с юношеским максимализмом — другие жанры (например, пейзаж) казались несерьезными, слишком простыми, а уличная фотография представлялась вершиной фотографического искусства. Из потока обычной повседневной жизни города выцепить интересные лица и сюжеты, запечатлеть жизнь со всем реализмом, без глянца, обратить внимание на то, на что обычно не принято обращать, — в этом я видел свою сверхзадачу. Сказалось увлечение литературой — я зачитывался очерками бытописателя Владимира Гиляровского о жизни непарадной Москвы, и меня тоже тянуло на вокзалы и рынки, запечатлеть их колорит.

Конечно, глядя на свои ранние снимки сейчас, я понимаю, что в них было много романтизации, одержимости и наивности, свойственных молодости, но в то же время, как мне кажется, они соответствуют духу своего времени.

Меня привлекала прежде всего сюжетная сторона уличной фотографии, поиск каких-то сценок с прохожими, характеров, лиц. Сложность стрита в том, что у тебя нет времени выстроить кадр, здесь всё решается долями секунд. Да, в репортаже тоже очень важен «решающий момент», но на мероприятиях есть возможность сделать несколько подходов к одному и тому же сюжету или героям, попробовать разные ракурсы (на это есть моральное право), а на улице у тебя есть только одна попытка. Здесь нужно уметь предвосхитить кадр — прокрутить в голове, насколько близко нужно приблизиться к человеку, в какую фазу движения и под каким углом снять. А самое главное — решиться на съемку: направить камеру на незнакомца страшно и неловко, ведь это вмешательство в чужое личное пространство. Это как прыгнуть в ледяную воду. Я по натуре застенчивый человек, интроверт, и для меня уличная фотография была настоящим вызовом, возможностью побороть свои социальные страхи.