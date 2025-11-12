Ультимативный гид по Beat Weekend: что где смотреть в Нижнем на фестивале документального кино о новой культуре

Всё о показах (16 фильмов!) и параллельной программе этого года. Фестиваль начинается уже завтра в красной комнате из «Твин Пикса» (!!) — старт с каннской премьеры «Добро пожаловать в Линчлэнд»: любимые актеры Линча Кайл Маклахлен, Изабелла Росселлини и Лора Дерн становятся проводниками по вселенной режиссера. А в последний день, 23 ноября, отправимся в визуальное путешествие по миру великого художника-монументалиста, воссозданного в картине «Ансельм. Шум времени». В числе спикеров: Анна Нистратова, Григорий Хромов, Миша Маслов, Римма Газе, Алик Якубович. Также не пропустить вечеринку-открытие в «Юле» (затевается Линч-маскарад), фото-дрейф «Фотокружка», киноутренник в Surf Coffee и прощальные танцы с тостами в «Капельке».
Новые фильмы Beat Weekend 2025 и события к ним
Фестиваль откроется фильмом-премьерой Каннского кинофестиваля 2025 года — «Добро пожаловать в Линчлэнд», в котором проводниками по вселенной Дэвида Линча стали его любимые актеры: Кайл Маклахлен, Изабелла Росселлини и Лора Дерн.
- 13 ноября в 20:20, «Орленок»
- 15 ноября в 17:00, Синема Парк Фантастика
- 22 ноября в 19:30, «Рекорд»
Можно будет увидеть еще одно посвящение Линчу: камерную ленту «Дэвид Линч: жизнь в искусстве», построенную на разговорах с режиссером о его жизни и творчестве.
- 16 ноября в 20:00, «Орленок»
Один из самых долгожданных фильмов — «Ансельм. Шум времени», грандиозное визуальное путешествие в мир великого художника-монументалиста современности, немца Ансельма Кифера. Картина снята не менее знаменитым немцем Вимом Вендерсом. В Арсенале фильм представит Римма Газе, ведущий специалист культурно-просветительского отдела музея.
- 17 ноября в 20:00, «Орленок»
- 19 ноября в 19:00, «Рекорд»
- 22 ноября в 16:00, Арсенал
- 23 ноября в 19:00, Синема Парк Фантастика
Фильм «Я — Мартин Парр» не просто рассказывает о карьере легендарного фотографа агентства Magnum, но и показывает Мартина Парра как невероятно обаятельного человека. В «Орленке» фильм представит Анна Нистратова — директор Института исследования стрит-арта. После показа в «Рекорде»: лекция «Реальность и выдумка в Нижнем» Алика Якубовича, члена союза фотохудожников России, поэта. В Арсенале фильм представит Дарья Ткачева, начальник отдела выставочных проектов музея.
- 15 ноября в 20:00, «Орленок»
- 16 ноября в 20:00, Синема Парк Фантастика
- 20 ноября в 19:00, «Рекорд»
- 21 ноября в 19:00, Арсенал
«Время брутализма» предлагает поразмышлять о том, как архитектура отражает коллективные мечты и надежды на примере бруталистских зданий македонской столицы Скопье.
- 21 ноября в 20:00, Синема Парк Фантастика
Герой картины «Модернизм, Inc.» — арт-директор компании IBM Элиот Нойес, который в 60-х перенес принципы модернизма в корпоративный мир. На показе в «Орленке» фильм представит Григорий Хромов — руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ — Нижний Новгород.
- 14 ноября в 20:20, «Орленок»
- 15 ноября в 19:00, Синема Парк Фантастика
- 18 ноября в 19:00, «Рекорд»
Новая работа студии Bang! Bang! — «Два стула», эссе об эстетике и функциональности на примере стульев, в которой своими мыслями на тему делятся всемирно известные архитекторы и дизайнеры, в том числе Кенго Кума и Гарри Нуриев. Фильм представит Миша Маслов, архитектор, руководитель студии архитектуры и дизайна MISH Studio.
- 23 ноября в 16:00, Арсенал
Программа российского документального кино «Док индустрия»
Объединенный сеанс с тремя короткими метрами:
«Семейный портрет» (главный приз «Док индустрии») приглашает провести несколько теплых летних дней с московской семьей, влюбленной в скейтбординг.
Документальная новелла «Дача-Культ» рассматривает дачу как один из краеугольных камней российской жизни.
«Взаимопонимание» — беседа со случайными людьми в целях понять где и как найти своего человека в эпоху разобщенности.
- 21 ноября в 19:30, «Рекорд»
- 22 ноября в 20:00, «Орленок»
Полнометражный фильм «Трезвое село» — бойкое документальное драмеди о том, как борьба с алкоголизмом посреди сельского ландшафта превращается в креативную гонку.
- 21 ноября в 20:00, «Орленок»
Работы победителей программы «Документальное кино»
«Выход из воды» рассказывает о возвращении самой титулованной пловчихи России Юлии Ефимовой в большой спорт.
«Король тыкв» — о молодом жителе Подмосковья, который выращивает гигантские тыквы и мечтает установить мировой рекорд в этом деле.
- 20 ноября в 20:00, «Орленок»
Best of Beat — хиты фестивалей прошлых лет
«Мишель Гондри: DIY» — фильм о режиссере и клипмейкере, авторе оскаровского «Вечного сияния чистого разума» и лучших видео Бьорк и Daft Punk Мишеле Гондри.
- 16 ноября в 18:00, Синема Парк Фантастика
- 22 ноября в 19:00, Синема Парк Фантастика
- 23 ноября в 20:00, «Орленок»
«Майкл и его джорданы» — лента о совместной авантюре Майкла Джордана и Nike, принесшей миллионы.
- 22 ноября в 17:00, Синема Парк Фантастика
«Двадцать лет со Смешариками» — фильм о команде мультсериала «Смешарики», на котором выросло несколько поколений российских детей.
- 23 ноября в 16:00, Синема Парк Фантастика
События вне кинотеатров
Кроме того, в этом году нижегородская команда Beat Weekend подготовила серию события вне стен кинотеатров — чтобы еще глубже погрузиться в тему кинопрограммы.
«По дороге в Линчлэнд» — вечеринка-открытие фестиваля в «Юле». Выступят dj 0GIVE, объединение 23МАРТ — с пластическим перформансом и музыканты Muted Tones в дуэте с alxena — с электронным лайвом.
Дресс-код: персонажи Линча
Когда: 14 ноября с 20:00
«Утренник Beat Weekend» — локальная команда BW расскажет об истории и программе фестиваля. Также гостей ждут спешл-напитки от Surf Coffee.
Когда: 15 ноября в 11:00
Фото-дрейф от объединения «Фотокружок» – прогулка без четкого маршрута, созерцание через фотоаппарат. По итогам события 23 ноября в пространстве «Фотокружка» состоится выставка-сушка сделанных во время дрейфа снимков.
Когда: 16 ноября в 12:00
Вечеринка-закрытие фестиваля в «Капельке» при участии локальных диджеев и магазина российских брендов «Родина».
Когда: 22 ноября в 20:00
Фото: предоставлены организатором, соцсети "Юлы", "Фотокружка", Surf Coffee, архив редакции
