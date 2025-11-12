Ультимативный гид по Beat Weekend: что где смотреть в Нижнем на фестивале документального кино о новой культуре

Фестиваль откроется фильмом-премьерой Каннского кинофестиваля 2025 года — «Добро пожаловать в Линчлэнд», в котором проводниками по вселенной Дэвида Линча стали его любимые актеры: Кайл Маклахлен, Изабелла Росселлини и Лора Дерн.

13 ноября в 20:20, «Орленок»

15 ноября в 17:00, Синема Парк Фантастика

22 ноября в 19:30, «Рекорд»

Можно будет увидеть еще одно посвящение Линчу: камерную ленту «Дэвид Линч: жизнь в искусстве», построенную на разговорах с режиссером о его жизни и творчестве.