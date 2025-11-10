Якубович, Нистратова, Хромов, Хорев, Газе: рассказываем о параллельной программе Beat Weekend в Нижнем Новгороде

директор Института исследования стрит-арта

Последним журналом, где я работала, был Blacksquare – первый глянцевый журнал о современном искусстве, выходивший с 2007 по 2010 год. К нам приезжали все мировые звезды, что давало возможность работать с лучшими фотографами, один из них – Мартин Парр, который часто бывал в России. Он с радостью согласился снять для нас «моду» на побережье Сочи. В фильме, кстати, тоже говорится о том, что он снимает курорты всю жизнь, везде, по всему миру, а вот в Сочи он не был. Мартину было особенно интересно пройтись по бывшим советским санаториям. У него очень яркие, запоминающиеся фотографии, саркастические. Его приняли в 1994 в Magnum Photos (международное фотоагентство и агентство фотографов, цель которого – распространение репортажных снимков в печати, – Прим. ред.), хотя до этого отказывали, потому что специализировались на освещении конфликтов, бедности или просто забытых уголков мира, а у Мартина был слишком уж саркастический взгляд. Но у него действительно очень запоминающиеся фотографии, он очень честный и при этом человеколюбивый, потому что, несмотря на его юмор и, возможно, критику общества потребления, он показывает людей, как они есть. У фотографа же главное – его уникальный взгляд. И вот у Парра был свой особенный взгляд, который он явил миру.