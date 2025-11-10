Якубович, Нистратова, Хромов, Хорев, Газе: рассказываем о параллельной программе Beat Weekend в Нижнем Новгороде

Фестиваль фильмов о новой культуре помимо кинопоказов анонсирует лекции, паблик-токи, вечеринки с участием локальных институций, сообществ и экспертов.
Открываем Beat Weekend в «Юле» пластическим перформансом от объединения 23МАРТ и синт-лайвом (!) Muted Tones (Максим Куппер) в дуэте с alxena.
14 ноября в «Орленке» Григорий Хромов, руководитель Школы дизайна Вышки, представит ленту «Модернизм. Inc», проповедующую «веру в то, что дизайн способен сделать мир лучше».
15 ноября под впечатлением от фильма «Время брутализма» («киноразмышление о том, как архитектура отражает наши мечты и надежды») объединение «Фотокружок» устроит фото-дрейф-прогулку без четкого маршрута, которая выльется в выставку-сушку лучших кадров. В этот же день в «Орленке» покажут картину Ли Шульмана «Я – Мартин Парр» (2024) о знаменитом фотографе-документалисте, фотожурналисте и коллекционере фотокниг. Перед показом о своем сотрудничестве с Мартином Парром расскажет Анна Нистратова, сейчас – междисциплинарный исследователь, менеджер культуры, директор Института исследования стрит-арта, а тогда – фоторедактор в глянце (с общим стажем – 12 лет!).
Анна Нистратова
директор Института исследования стрит-арта
Последним журналом, где я работала, был Blacksquare – первый глянцевый журнал о современном искусстве, выходивший с 2007 по 2010 год. К нам приезжали все мировые звезды, что давало возможность работать с лучшими фотографами, один из них – Мартин Парр, который часто бывал в России. Он с радостью согласился снять для нас «моду» на побережье Сочи. В фильме, кстати, тоже говорится о том, что он снимает курорты всю жизнь, везде, по всему миру, а вот в Сочи он не был. Мартину было особенно интересно пройтись по бывшим советским санаториям. У него очень яркие, запоминающиеся фотографии, саркастические. Его приняли в 1994 в Magnum Photos (международное фотоагентство и агентство фотографов, цель которого – распространение репортажных снимков в печати, – Прим. ред.), хотя до этого отказывали, потому что специализировались на освещении конфликтов, бедности или просто забытых уголков мира, а у Мартина был слишком уж саркастический взгляд. Но у него действительно очень запоминающиеся фотографии, он очень честный и при этом человеколюбивый, потому что, несмотря на его юмор и, возможно, критику общества потребления, он показывает людей, как они есть. У фотографа же главное – его уникальный взгляд. И вот у Парра был свой особенный взгляд, который он явил миру.
(20 ноября, после показа фильма в «Рекорде», легенда стрит-фото Алик Якубович прочитает лекцию «Реальность и выдумка документальной фотографии»!).
17 ноября смотрим «Ансельм. Шум времени» (2023) режиссера Вима Вендерса, который погружает зрителя в творчество немецкого художника Ансельма Кифера, создающего в своей мастерской монументальные полотна и инсталляции по мотивам немецких мифов и истории. Первый показ в «Орленке» представит художник студии «Тихая» Яков Хорев, а 22 ноября в Арсенале – Римма Газе, культуролог, музейный педагог, ведущий специалист культурно-просветительского отдела институции. Сразу после всех зовут на вечеринку закрытия в рюмочную «Капелька».
Когда: с 13 по 23 ноября
