Beat Weekend пройдет в Нижнем Новгороде с 13 по 23 ноября

К открытию подготовили премьеру последних Канн – «Добро пожаловать в Линчлэнд» Стефана Геза, картину-детективное расследование дела о наследии великого режиссера (которое начинается в красной комнате из «Твин Пикса»!). А после идем на «интимный фильм-портрет» «Дэвид Линч: жизнь в искусстве»:

«В кадрах – режиссер в своей студии на Голливудских холмах, его картины и его маленькая дочь Лула. Линч наносит краски на холст, перебирает старые фото и неторопливо, с фирменной отстраненностью и меланхоличным юмором, рассказывает свою историю».