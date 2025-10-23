Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Beat Weekend пройдет в Нижнем Новгороде с 13 по 23 ноября

Международный фестиваль везет в Нижний 16 (!) новинок и зрительских хитов, а с ними лекции и паблик-токи от местных сообществ. Показы традиционно будут проходить в «Рекорде», «Орленке» и «Синема Парк Фантастика».

К открытию подготовили премьеру последних Канн – «Добро пожаловать в Линчлэнд» Стефана Геза, картину-детективное расследование дела о наследии великого режиссера (которое начинается в красной комнате из «Твин Пикса»!). А после идем на «интимный фильм-портрет» «Дэвид Линч: жизнь в искусстве»:

«В кадрах – режиссер в своей студии на Голливудских холмах, его картины и его маленькая дочь Лула. Линч наносит краски на холст, перебирает старые фото и неторопливо, с фирменной отстраненностью и меланхоличным юмором, рассказывает свою историю».

Также в программе: доки о модернизме и брутализме в архитектуре, рассказ о суперзвезде документального фото и «мастере (кислотного) гротеска» Мартине Парре, история коллабы Майкла Джордана и Nike; из нашего – драмеди о борьбе с алкоголизмом «Трезвое село», мотивационная повесть о подмосковном агрорекордсмене «Король тыкв» (все в ожидании, удастся ли 29-летнему герою вырастить тыкву весом больше тонны!), очерк о сакральном «Дача-Культ» («квинтэссенция дачной жизни») и байопик о команде «Смешариков» («самая светлая и добрая история успеха»). А еще отправимся в большое визуальное путешествие по миру монументалиста и «мастера мифического и грандиозного» Ансельма Кифера (особая рекомендация от организаторов фестиваля). 

Наталья Пылаева

программный директор Beat Weekend

Картина, которую невозможно пропустить на большом экране – это «Ансельм. Шум времени» Вима Вендерса. Знаменитый немецкий режиссер, автор «Неба над Берлином» и «Идеальных дней», в своих документальных работах часто выбирает героев, равных себе по масштабу дарования. На этот раз им стал культовый художник Ансельм Кифер – и это именно тот случай, когда стоит прийти в кинотеатр, чтобы увидеть фундаментальную работу великого мастера на большом экране.

