Марк Эйдельштейн на обложке португальского GQ

Автор обложки – чеченский фотограф Абдулл Артуев, в его портфолио съемки для Vogue, Buro24/7, Haper’s Bazaar, Elle, «Собака.ru» и других.

Для актера это уже третья обложка в международном глянце и пятая в общем списке. До GQ были «Собака.ru», Wonderland, Cosmopolitan и «Москвичка» (которая сделала Марка главным героем своего полностью нижегородского выпуска).