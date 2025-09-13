Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Марк Эйдельштейн на обложке португальского GQ

Нижегородский актер и лауреат нашей премии «ТОП50» пополнил список настоящих джентльменов. В сентябрьском номере он вместе с португальским рэпером Dillaz (второй кавербой – Прим. Ред.) «составляет портрет поколения, которое не боится контрастов и столкновения противоположностей».

Автор обложки – чеченский фотограф Абдулл Артуев, в его портфолио съемки для Vogue, Buro24/7, Haper’s Bazaar, Elle, «Собака.ru» и других.

Для актера это уже третья обложка в международном глянце и пятая в общем списке. До GQ были «Собака.ru», Wonderland, Cosmopolitan и «Москвичка» (которая сделала Марка главным героем своего полностью нижегородского выпуска).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: