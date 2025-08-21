И продакшн, и семья: как Dopefilms делает кино в Нижнем

За десять лет студия Dopefilms превратилась из локального проекта в команду, которая снимает клипы с суперохватами, рекламу для федеральных брендов и авторское кино. При этом принципиально сохраняет нижегородскую прописку – с верностью главному принципу: фильмы снимают не просто профи, а творческая семья. Основатель студии Сергей Жигалов рассказал, как попасть в топы видеохостингов, почему в Dopefilms нет окладов и что мешает Нижнему стать настоящим центром киноиндустрии.
Какой главный принцип вы исповедуете все десять лет?
Мы с самого начала задумывали Dopefilms не просто как продакшн, а как творческую семью, где каждый по-настоящему вовлечен в процесс. Отказались от окладов – у нас каждый получает комфортную ставку с проекта, это мотивирует развиваться и делать действительно крутые вещи. Искренность, уважение к зрителю и честное партнерство – вот что мы бережем все эти годы.
А что поменялось?
Идеология та же, но теперь мы четче понимаем, для кого и зачем снимаем. От экспериментов ради самовыражения перешли к умению совмещать креатив с задачей – чтобы идея работала на результат.
Можете выделить самые поворотные проекты?
Первый – клип для ЛСП, который посмотрели миллионы, а мы почувствовали, что реально можем делать большие штуки. Потом была федеральная реклама для «Спортмастера» – с нее начался наш путь в серьезный продакшн. Ну и, конечно, фильм «Во все ватные», который мы полностью сняли в Нижнем. Это был важный шаг – и для нас, и для города.
Что мешает Нижнему стать центром видеопроизводства?
Отсутствие инфраструктуры. В Москве есть «Мосфильм», в Питере – «Ленфильм», в Екатеринбурге – Свердловская киностудия. А в Нижнем – ни площадок, ни нормального рентала оборудования. Все приходится везти из других городов, и каждый съемочный день – на вес золота. Много сильных специалистов из-за нехватки проектов и инфраструктуры уезжают в Москву. Да, сейчас сюда чаще приезжают снимать – и кино, и рекламу, и клипы. Но местная индустрия почти не развивается. Чтобы что-то изменилось, нужна киностудия с господдержкой и образовательные программы.
Ходят слухи, вы готовите сериал о Нижнем Новгороде?
Пока не могу раскрыть детали, но история вдохновлена реальными событиями. Обо всем в свое время расскажем в наших соцсетях.
Что еще в планах?
Хотим развивать сериал и кино, выходить на международный уровень и при этом не потерять нашу независимую интонацию. Оставаться гибкими, острыми и чувствительными к контексту. Растить внутри Dopefilms новое поколение авторов. В идеале хотелось бы в будущем открыть свою киношколу.
Традиции и наследники – тема нашего августовского номера. Может ли коммерческий видеопродакшн влиять на сохранение традиций?
Конечно, через картинку, звук, акценты и выбранный визуальный язык мы передаем культурный код. У нас были проекты, где мы обращались к традициям – рассказывали про историю города, семейные ценности и местные легенды. Даже реклама, если ее сделать хорошо, может стать архивом времени.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Артем Торопов
Макияж, волосы: Юлия Анисимова
Стиль: Анастасия Копейкина
Сет-дизайн: Алиса
Локация: бассейн «Дельфин»
