И продакшн, и семья: как Dopefilms делает кино в Нижнем

Какой главный принцип вы исповедуете все десять лет?

Мы с самого начала задумывали Dopefilms не просто как продакшн, а как творческую семью, где каждый по-настоящему вовлечен в процесс. Отказались от окладов – у нас каждый получает комфортную ставку с проекта, это мотивирует развиваться и делать действительно крутые вещи. Искренность, уважение к зрителю и честное партнерство – вот что мы бережем все эти годы.

А что поменялось?

Идеология та же, но теперь мы четче понимаем, для кого и зачем снимаем. От экспериментов ради самовыражения перешли к умению совмещать креатив с задачей – чтобы идея работала на результат.