Рассвет над Саньей и тотал Balenciaga: смотрим на Марка Эйдельштейна в фотосессии для Vogue China

За неполный год нижегородский актер и лауреат нашей премии «ТОП50» успел появиться на страницах нескольких международных изданий, в том числе Interview Magazine, Cosmopolitan, Harper’s Bazar. Китайскому Vogue Марк рассказал, что Поднебесная занимает особое место в его жизни.

Например, в 9 лет акупунктурист из Китая помог ему справиться с заболеванием сердца – момент, по словам актера, не поддающийся логическому объяснению, который пробудил в нем желание познакомиться с культурой и языком родины врачевателя.

Позже он действительно изучал в Нижнем китайскую письменность вместе со студенткой Лу: «Иероглифы помогали мне сосредотачиваться, а еще я влюбился в своего репетитора. Я сказал ей: “Если ты уедешь, я брошу китайский”».

На каком языке коллеги интервьюировали Марка, неизвестно, но написали о нем с чувством: «его путь отражает неиссякаемую энергию и любопытство нового поколения актеров, а также естественный, глубоко укоренившийся дух кросс-культурного повествования».

Фото: Хуанг Цзяци

