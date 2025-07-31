Ольга Шайдуллина: «У меня нет снобизма: считаю, что "божья искра" есть везде — и в поп-музыке, и в роке, и в джазе»

Какие темы вам сейчас наиболее интересны?

В последние годы мы с Антоном уделяем много внимания взаимоотношениям между взрослыми и детьми. Как раз на эту тему у меня вышел мюзикл «Срочно купим слона» в Тюмени, созданный вместе с либреттистом Алиной Байбановой. В основе – маленький рассказ Куприна «Слон». Это камерная история, но за ней мы увидели нечто большее.

Это история о том, как родитель смог сначала победить себя, преодолеть собственные ограничения, чтобы затем спасти своего ребенка. Он изменился, переосмыслил себя – и тогда девочка обрела смысл жизни. Это «право на слона» – право на мечту, на то, чтобы твои желания были замечены, а не осмеяны. Ведь можно сказать: «Ну что за глупость? Какая-то детская блажь – слон, серьезно?» Но за этим стоят важные вопросы.

Другой пример – мой мюзикл «Удачи, Марк!». На поверхности там история о буллинге и отношениях среди подростков, но если копнуть глубже, становится ясно: корни этой агрессии лежат в семье. За каждым обидчиком стоит травмирующий опыт, который он выносит во внешний мир.

А еще в Северной Осетии мы готовим масштабный спектакль на главной сцене Национального театра – «Маленький принц». Мы долго размышляли над постановкой, потому что это притча, а такой материал часто сложно переложить на театральный язык из-за его философской природы и отсутствия явного конфликта. Но мы нашли в ней свою историю – о том, как важно вернуться к своему внутреннему ребенку, к тому ощущению легкости и свободы, которое было в детстве. К чувству, что мир бесконечен, время не ограничено, что жизнь развернута к тебе солнечной стороной – в отличие от взрослой реальности, перегруженной ответственностью. Это снова о связи поколений: о взрослом, который помнит детское счастье, и о принятии мира таким, каким он виделся в самом начале.

В одном из интервью вы говорите: «Если мы не рискуем, то превращаемся в памятники». Сейчас вы преподаете во ВГИКе, много работаете с молодыми авторами. Новое поколение более рисковое и раскованное?

На самом деле это болезненная для меня тема. Сейчас я выпускаю курс, и сначала у меня не получалось установить контакт со студентами.

Современные молодые люди слишком погружены в собственные мысли. Это связано с влиянием соцсетей, искусственного интеллекта и огромного потока информации, который обрушивается на них с детства. Интернет – это бестелесная среда, ее нельзя пощупать. Из-за этого ребята привыкают думать о жизни, а не проживать ее. Они прекрасно рассуждают, анализируют, но чувствование, телесный опыт – это другое. Это ловушка нашего времени – мы поглощаем информацию, путая ее с реальной жизнью.

Мы с педагогами по вокалу полностью изменили методику. Перестали разбирать песни с точки зрения смысла, не искали персонажей, не вели долгих дискуссий. Вместо этого – сразу физические упражнения и вокал. Мы вытащили учеников из зоны комфорта, где можно бесконечно размышлять, и вместо этого прыгали, хлопали по коленям и сразу пели. Это жесткие тренинги, но они дали результат – ребята начали по-другому чувствовать музыку, раскрываться. Нужно не просто знать, а проживать – с азартом погружаться в то, что интересно.