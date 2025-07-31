Ольга Шайдуллина: «У меня нет снобизма: считаю, что "божья искра" есть везде — и в поп-музыке, и в роке, и в джазе»

Еще студенткой консерватории имени Глинки она «рвала» международные конкурсы как молодой композитор, а после решила синтезировать электронное и акустическое. За 20 лет в нотах Ольга Шайдуллина успела стать лауреатом «Золотой маски» (4 раза!) и преподавателем ВГИКа, а еще запустить с мужем московский театр кукол «Таратумб». За последний год мы слышали ее в мюзиклах «Удачи, Марк!» в Перми, «Срочно купим слона» в Тюмени, премьерном «Маленьком принце» на сцене Национального театра Осетии. А началось все, конечно, в Нижнем – с антрепризы в «Рекорде», перформанса «Канон покаянен» в Milo club (дирижер – на стойке гоу-гоу!) и фильма «Капель» от «Провмызы».
Один из ваших главных проектов – театр «Таратумб» в Москве. Но зародился он в Нижнем?
Павел Юрьевич Милославский (тогда был директором «Рекорда») сказал нам с Антоном (режиссер, актер, сооснователь «Таратумба» и муж Ольги Антон Калипанов. – Прим. ред.): «Сделайте спектакль». Ну как композитору и актеру вдвоем создать постановку? Но он настоял: «Вы все можете, вот увидите». И раздобыл деньги на нашу первую антрепризу театра «Таратумб» (который тогда еще никак не назывался). Это был спектакль по «Житейским воззрениям кота Мурра» Гофмана. Я сама в нем играла – на пианино, при этом всю постановку в маске. Кстати, благодаря этому дебюту мы познакомились с директором Музея истории ГУЛАГа в Москве. Роман Романов привел своих детей к нам, а после представления зашел в гримерку со словами: «Так, скажите, кто это придумал и сделал?» Для нас этот спектакль стал знаковым. После этого мы подружились и начали сотрудничать: сначала делали музыкальные проекты, участвовали в фестивалях, а потом уже создали полноценный спектакль «И дольше века длится день» (получил «Золотую маску» в номинации «Лучший спектакль кукол» в 2018 году. – Прим. ред.).
Кем вы считаете своими учителями, кроме Бориса Гецелева, у которого учились в Нижегородской консерватории?
Если бы не художественный руководитель Нижегородского ТЮЗа Вячеслав Всеволодович Кокорин, я бы никогда не занялась театром. В консерватории я думала, что драматические артисты – просто недоразвитые люди, которые кричат и плачут на сцене. Мне казалось, что они плохо учились в школе и им некуда было пойти, кроме театрального. Такой снобизм свойствен музыкантам: ты с пяти лет сидишь за инструментом по нескольку часов в день, знаешь цену труду, а тут видишь их. Но потом я поняла, что игра – это не просто выплеск эмоций на сцене. У актера есть свой профессиональный аппарат, который нужно развивать. Это огромный, ежедневный труд, бесконечное внимание и наблюдение за жизнью.
Какие темы вам сейчас наиболее интересны?
В последние годы мы с Антоном уделяем много внимания взаимоотношениям между взрослыми и детьми. Как раз на эту тему у меня вышел мюзикл «Срочно купим слона» в Тюмени, созданный вместе с либреттистом Алиной Байбановой. В основе – маленький рассказ Куприна «Слон». Это камерная история, но за ней мы увидели нечто большее.
Это история о том, как родитель смог сначала победить себя, преодолеть собственные ограничения, чтобы затем спасти своего ребенка. Он изменился, переосмыслил себя – и тогда девочка обрела смысл жизни. Это «право на слона» – право на мечту, на то, чтобы твои желания были замечены, а не осмеяны. Ведь можно сказать: «Ну что за глупость? Какая-то детская блажь – слон, серьезно?» Но за этим стоят важные вопросы.
Другой пример – мой мюзикл «Удачи, Марк!». На поверхности там история о буллинге и отношениях среди подростков, но если копнуть глубже, становится ясно: корни этой агрессии лежат в семье. За каждым обидчиком стоит травмирующий опыт, который он выносит во внешний мир.
А еще в Северной Осетии мы готовим масштабный спектакль на главной сцене Национального театра – «Маленький принц». Мы долго размышляли над постановкой, потому что это притча, а такой материал часто сложно переложить на театральный язык из-за его философской природы и отсутствия явного конфликта. Но мы нашли в ней свою историю – о том, как важно вернуться к своему внутреннему ребенку, к тому ощущению легкости и свободы, которое было в детстве. К чувству, что мир бесконечен, время не ограничено, что жизнь развернута к тебе солнечной стороной – в отличие от взрослой реальности, перегруженной ответственностью. Это снова о связи поколений: о взрослом, который помнит детское счастье, и о принятии мира таким, каким он виделся в самом начале.
В одном из интервью вы говорите: «Если мы не рискуем, то превращаемся в памятники». Сейчас вы преподаете во ВГИКе, много работаете с молодыми авторами. Новое поколение более рисковое и раскованное?
На самом деле это болезненная для меня тема. Сейчас я выпускаю курс, и сначала у меня не получалось установить контакт со студентами.
Современные молодые люди слишком погружены в собственные мысли. Это связано с влиянием соцсетей, искусственного интеллекта и огромного потока информации, который обрушивается на них с детства. Интернет – это бестелесная среда, ее нельзя пощупать. Из-за этого ребята привыкают думать о жизни, а не проживать ее. Они прекрасно рассуждают, анализируют, но чувствование, телесный опыт – это другое. Это ловушка нашего времени – мы поглощаем информацию, путая ее с реальной жизнью.
Мы с педагогами по вокалу полностью изменили методику. Перестали разбирать песни с точки зрения смысла, не искали персонажей, не вели долгих дискуссий. Вместо этого – сразу физические упражнения и вокал. Мы вытащили учеников из зоны комфорта, где можно бесконечно размышлять, и вместо этого прыгали, хлопали по коленям и сразу пели. Это жесткие тренинги, но они дали результат – ребята начали по-другому чувствовать музыку, раскрываться. Нужно не просто знать, а проживать – с азартом погружаться в то, что интересно.
Что в плейлисте композитора и обычного слушателя Ольги Шайдуллиной?
Сейчас, например, слушаю индастриал-метал, нашла классную российскую группу RYR. Они активно работали в начале нулевых, потом ушли в андеграунд, а в 2024-м выпустили новый релиз – и он мне идеально подошел по настроению.
Современная музыка для меня – это неиссякаемый источник вдохновения. У меня нет снобизма: считаю, что божья искра есть везде – и в поп-музыке, и в роке, и в джазе. Если у человека есть талант, он сможет выразить свою правду в любом жанре.
Еще одно время увлекалась корейским этнороком – это дичайшая, смешная, но кайфовая энергия. Также люблю азан (пение муэдзина) и иранский сантур – потрясающий инструмент. Если попадается исполнитель с суфийскими корнями в музицировании, можно слушать бесконечно – мой ребенок, кстати, тоже в восторге. Из попсы последнее, что слушала, – Леонида Агутина. У него есть песня «Я буду всегда с тобой», где использована рахманиновская гармония с тремя центрами. А еще весной у меня в плейлисте появляется Uma2rman. У них есть трек «Объясни мне», написанный в размере 5/4 – редкость для поп-музыки. Из известных музыкантов так делает разве что Sting. Его тоже люблю.
Если про работу – в последние годы меня увлекли мюзиклы. В своих проектах я характеризую персонажей через разные популярные жанры. Например, в мюзикле «Удачи, Марк!» есть оммажи на «Короля и Шута». А еще специально слушала K-pop – изучала, как поет солист BTS, чтобы передать характер персонажа.
Ольга Шайдуллина сфотографирована в мастерской художника Марии Кривцовой на Сретенке. Вместе с ней композитор делала свой первый спектакль «Поход в деревню Угри-Ла-Брек» в Нижегородском театре юного зрителя.
Текст: Анна Горбунова
Фото: Кристина Сосна
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