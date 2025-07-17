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Кино и сериалы

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«Горький fest» – 2025: победители

IХ фестиваль нового российского кино «Горький fest» – всё! С 10 по 16 июля 50 тысяч зрителей (и еще 3 млн онлайн!) знакомились с фильмами конкурсной (19 коротких и полных метров!) и специальной программ.

Главная тема – авангард, главные локации – Театр драмы и «Рекорд», главные герои – в этом списке:

  • Специальный приз за развитие современного российского кино — Андрей Золотарев, сценарист
  • Приз зрительских симпатий «Люди выбирают» — «Спасибо. Хорошего вечера!», реж. Константин Денискин
  • Специальный приз от международного общества «Рыбаки & охотники» — «Теплая жизнь», реж. Никита Журавлев
  • Лучшее музыкальное решение — «Конец концов», реж. Антон Бильжо и Альфия Хабибуллина
  • Лучшее изобразительное решение — «Обрыв», реж. Семен Грицай
  • Лучшая драматургия — «Тени Москвы», реж. Валерий  Переверзев
  • Лучшая актерская работа — Олег Выходов, фильм «Забор»
  • Лучшая режиссерская работа — Максим Аньшин, режиссер фильма «Хрупкое»
  • Диплом жюри — «Реальность не нужна. Восточно-сибирский панк», реж. Павел Скоробогатов
  • Лучший фильм (главный приз фестиваля!) — «Колхандра», реж. Кирилл Верхозин: «За блистательно запечатленную самоотверженность в искусстве»
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