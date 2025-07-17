«Горький fest» – 2025: победители

IХ фестиваль нового российского кино «Горький fest» – всё! С 10 по 16 июля 50 тысяч зрителей (и еще 3 млн онлайн!) знакомились с фильмами конкурсной (19 коротких и полных метров!) и специальной программ.
Главная тема – авангард, главные локации – Театр драмы и «Рекорд», главные герои – в этом списке:
- Специальный приз за развитие современного российского кино — Андрей Золотарев, сценарист
- Приз зрительских симпатий «Люди выбирают» — «Спасибо. Хорошего вечера!», реж. Константин Денискин
- Специальный приз от международного общества «Рыбаки & охотники» — «Теплая жизнь», реж. Никита Журавлев
- Лучшее музыкальное решение — «Конец концов», реж. Антон Бильжо и Альфия Хабибуллина
- Лучшее изобразительное решение — «Обрыв», реж. Семен Грицай
- Лучшая драматургия — «Тени Москвы», реж. Валерий Переверзев
- Лучшая актерская работа — Олег Выходов, фильм «Забор»
- Лучшая режиссерская работа — Максим Аньшин, режиссер фильма «Хрупкое»
- Диплом жюри — «Реальность не нужна. Восточно-сибирский панк», реж. Павел Скоробогатов
- Лучший фильм (главный приз фестиваля!) — «Колхандра», реж. Кирилл Верхозин: «За блистательно запечатленную самоотверженность в искусстве»
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