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«Горький fest» ’25. Открытие

Церемониальная дорожка перед Театром драмы раскалилась докрасна. Погоды внесли свой вклад, но виновники аномальной жары в этот день, конечно, звезды, фланирующие по стартреку и прилегающим тропам кинофестиваля «Горький fest». В самой кинематографичной светской хронике «НН.Собака.ru» запечатлены Никита Кологривый, Светлана Бондарчук, Михаил Пореченков с Оксаной Михеевой, Екатерина Климова, Лянка Грыу, Ксения Суркова и не только.

Михаил Пареченков

Михаил Пареченков

Оксана Михеева

Оксана Михеева

Никита Кологривый

Никита Кологривый

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

Денис Шведов

Денис Шведов

Екатерина Климова

Екатерина Климова

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Алексей Розин

Алексей Розин

Ксения Андрианова и Евгений Сангаджиев

Ксения Андрианова и Евгений Сангаджиев

Райан Оттер

Райан Оттер

Ксения Суркова

Ксения Суркова

Василий Буткевич

Василий Буткевич

Главная тема этого года — авангард и кино (празднуем юбилей «Броненосеца "Потемкин"» Сергея Эйзенштейна – фильму 100 лет!). 
В этом году команда фестиваля получила свыше 600 заявок (рекорд!) на участие. Всего в конкурсной программе представлено 19 фильмов от режиссеров из Якутии, Восточной Сибири, Урала и не только. В жюри: Алексей Герман, Егор Москвитин, Дарья Грацевич, Александр Плотников, Артем Васильев.

Юлия Гребнева, Мария Чернова, Илона Лапшина, Луиза Едигарян

Юлия Гребнева, Мария Чернова, Илона Лапшина, Луиза Едигарян

Елизавета Юрьева

Елизавета Юрьева

Анастасия Садковская

Анастасия Садковская

Алена Зобова

Алена Зобова

Антон Малышев и Анна Исаева

Антон Малышев и Анна Исаева

Анна Невская и Дмитрий Клепацкий

Анна Невская и Дмитрий Клепацкий

Анна Чурина

Анна Чурина

Лянка Грыу

Лянка Грыу

Полина Гухман

Полина Гухман

Светлана Тегин

Светлана Тегин

Михаил Гурай

Михаил Гурай

Полюбовавшись актерами первого эшелона, направились занимать свои места на церемонии открытия. Начали с драматических похождений Никиты Кологривого, который пытался добраться до театра вместе с самоваром из Городца. Минуту спустя актер (все еще при самоваре) забрался на сцену и продекламировал киноадаптацию «Послушайте!» Маяковского, с которым актер успел сродниться во время гастролей одноименного спектакля.

Потом в наше сердце бахнули стрелы Тоси Чайкиной, а завершать дивертисмент вышли Михаил Пореченков и Оксана Михеева (президент и директор феста), которые после небольшой, но уютной перебранки, конечно, все-таки открыли киносмотр (уже 9-ый по счёту).

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