«Горький fest» ’25. Открытие

Полюбовавшись актерами первого эшелона, направились занимать свои места на церемонии открытия. Начали с драматических похождений Никиты Кологривого, который пытался добраться до театра вместе с самоваром из Городца. Минуту спустя актер (все еще при самоваре) забрался на сцену и продекламировал киноадаптацию «Послушайте!» Маяковского, с которым актер успел сродниться во время гастролей одноименного спектакля.

Потом в наше сердце бахнули стрелы Тоси Чайкиной, а завершать дивертисмент вышли Михаил Пореченков и Оксана Михеева (президент и директор феста), которые после небольшой, но уютной перебранки, конечно, все-таки открыли киносмотр (уже 9-ый по счёту).