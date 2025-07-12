«Горький fest» ’25. Открытие

Церемониальная дорожка перед Театром драмы раскалилась докрасна. Погоды внесли свой вклад, но виновники аномальной жары в этот день, конечно, звезды, фланирующие по стартреку и прилегающим тропам кинофестиваля «Горький fest». В самой кинематографичной светской хронике «НН.Собака.ru» запечатлены Никита Кологривый, Светлана Бондарчук, Михаил Пореченков с Оксаной Михеевой, Екатерина Климова, Лянка Грыу, Ксения Суркова и не только.
Главная тема этого года — авангард и кино (празднуем юбилей «Броненосеца "Потемкин"» Сергея Эйзенштейна – фильму 100 лет!).
В этом году команда фестиваля получила свыше 600 заявок (рекорд!) на участие. Всего в конкурсной программе представлено 19 фильмов от режиссеров из Якутии, Восточной Сибири, Урала и не только. В жюри: Алексей Герман, Егор Москвитин, Дарья Грацевич, Александр Плотников, Артем Васильев.
Полюбовавшись актерами первого эшелона, направились занимать свои места на церемонии открытия. Начали с драматических похождений Никиты Кологривого, который пытался добраться до театра вместе с самоваром из Городца. Минуту спустя актер (все еще при самоваре) забрался на сцену и продекламировал киноадаптацию «Послушайте!» Маяковского, с которым актер успел сродниться во время гастролей одноименного спектакля.
Потом в наше сердце бахнули стрелы Тоси Чайкиной, а завершать дивертисмент вышли Михаил Пореченков и Оксана Михеева (президент и директор феста), которые после небольшой, но уютной перебранки, конечно, все-таки открыли киносмотр (уже 9-ый по счёту).
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