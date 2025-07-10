Валери Зоидова: «Я прямо маньяк, который гонится за эмоциональными красками всех оттенков»

Радистка Шрадер из «Челюскина. Первые» (снимали три года!), жена Горшка из «Короля и Шута», Агата из «Страстей по Матвею» – покой ей только снился! Но какая она, Валери, за пределами актерского вагончика? Вдохновляемся супервумен родом из Нижнего, залипая на сверхчувственные кадры с женихом Аланом («Любовь для меня – подобно безумию, которое могут понять лишь двое») и зачитываясь ее рефлексиями в канале «Письма Валери» – там ОНА! Рассуждающая об эйджизме и мизогинии (привет, «Субстанция»), с игрой в чеховский саркатистичный («Быть актрисой – это когда тебя уже выдали замуж, испинали ногами, скрутил ОМОН, предал родной отец, а это еще даже не время обеда») и выкрученной на максимум честностью («Я ненавижу себя за то, что я трусиха»). И если по Зоидовой можно судить зумеров (актрисе скоро 25), то нам не страшно за будущее – оно будет очаровательным, вдумчивым и самоироничным.
КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ ВАЛЕРИ
(и при чем здесь нижегородский бунт)
«Я прямо маньяк, который гонится за эмоциональными красками всех оттенков»
Из чего состоит актриса Зоидова, сможет ответить только она сама, но «Идиот», «Лавр» и «Маленькие женщины» (вот откуда феминистские взгляды!) на книжной полке, любовь как смысл жизни (к профессии, себе и суженому), синтез актерского фатализма и дружбы с эзотерикой (всему виной одиночество!) кричат о жажде познать и прожить все. Валери и сама в этом признается: «Я прямо маньяк, который гонится за эмоциональными красками всех оттенков. Охладеваю и становлюсь маленькой без чувственной наполненности в жизни». Но, конечно, все началось с бунтарского нижегородского детства: «Я выросла в интернациональной, мультирелигиозной семье. И в пубертат я начала особенно остро реагировать на запреты. Поэтому и сбегала к подругам или в заброшки». А может, неукротимый нрав благодаря метисной крови? У папы актрисы тюркские корни, а мама – славянка.
КАК БРОСИТЬ ВСЕ И ВЫИГРАТЬ
В то же турбулентное юношеское время Валери включила (и до сих пор не отключает по заветам Станиславского) режим наблюдателя: «Очень нравилось просто ходить и заглядывать в окна». Это оказалось архиважным не только во время учебы в ГИТИСе, откуда Зоидова сбежала на третьем курсе навстречу дебютам «Тетя Марта», «Король и шут» и «Пансион» (спойлер: все получилось, и после отчисления ее взяли сразу на 10 (!) проектов). Но и в исповедях с подписчиками – в ее телеграм-канале на три тысячи безымянная рубрика с диалогами незнакомцев и близких собирает чуть ли не больше лайков, чем пробы и селфи (все наши «огоньки» и «сердечки» там!).
КАК ОСТАВАТЬСЯ ВЕРНОЙ В ЭПОХУ ВЫБОРА
«У меня буквально скелет личности построен на фундаменте актерского искусства»
В интернет-кулуарах Валери по соседству с лайв-включениями много рефлексии об актерской профессии – от огорчений российской тенденцией «звать рекламных операторов в художественное кино» до разговоров о перманентной творческой тревожности, которую провоцируют «тщетные попытки поиска убедительности, образов, отзывчивости актерского аппарата, постоянный самоанализ, сильнейшая привязка к внешности». Эта история про «от ненависти до любви»? Валери отвечает так: «Актерство не про красоту, а про боль, истязание, преодоление. Про изнасилование себя до тех пор, пока оно не будет приносить удовольствие». Мазохистский выбор профессии Зоидова не мотивирует, просто признается: «Я ничего больше не могу и мочь не хочу, у меня буквально скелет личности построен на фундаменте актерского искусства». И тут же вспоминает про нарциссизм творческих личностей: «Неизбежно вся толпа истероидных и замкнутых товарищей, приобретая даже минимум привилегий быть признанными в индустриальном пространстве, начинает буквально фонтанировать всевозможными скверностями своих характеров». Но интернет все помнит, в параллельных вселенных без кино Зоидова «джаз-дива, писательница либо корреспондент в горячих точках».
КАК ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ И НЕ ВЫГОРАТЬ
Один из недавних громких проектов Зоидовой – исторический сериал «Челюскин. Первые», который снимали на Териберке («Это моё первое постоянное место работы!»). Там она играла по прообразу радистки Людмилы Шрадер – свежий опыт в карьере, наполненной отвязными ролями бунтарки-художницы в мелодраме «Страсти по Матвею», путаны в комедийном криминале «Дино», сестры-матери в сексуальной драме «Первый раз». Но еще одна историческая личность случилась с Зоидовой в 2023 году – она сыграла первую жену и музу Михаила Горшенева, солиста группы «Король и Шут». Сейчас о своей неординарной героине Анфисе Зоидова говорит так: «Это я, когда позволяю своему психическому расстройству управлять мной». И снова спасибо за честность! И прилив мотивации: «Отбросьте всех, кто оспаривает ваше право на счастье». Кажется, это не временный статус, а жизненное кредо Зоидовой.
Фото: Диана Филатова
Стиль: Ева Эйгер
Арт-директор, макияж: Юлия Анисимова
Волосы: Дарья Салина
Сет-дизайн: Наташа Скифская
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