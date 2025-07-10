Валери Зоидова: «Я прямо маньяк, который гонится за эмоциональными красками всех оттенков»

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ ВАЛЕРИ

(и при чем здесь нижегородский бунт)

«Я прямо маньяк, который гонится за эмоциональными красками всех оттенков»

Из чего состоит актриса Зоидова, сможет ответить только она сама, но «Идиот», «Лавр» и «Маленькие женщины» (вот откуда феминистские взгляды!) на книжной полке, любовь как смысл жизни (к профессии, себе и суженому), синтез актерского фатализма и дружбы с эзотерикой (всему виной одиночество!) кричат о жажде познать и прожить все. Валери и сама в этом признается: «Я прямо маньяк, который гонится за эмоциональными красками всех оттенков. Охладеваю и становлюсь маленькой без чувственной наполненности в жизни». Но, конечно, все началось с бунтарского нижегородского детства: «Я выросла в интернациональной, мультирелигиозной семье. И в пубертат я начала особенно остро реагировать на запреты. Поэтому и сбегала к подругам или в заброшки». А может, неукротимый нрав благодаря метисной крови? У папы актрисы тюркские корни, а мама – славянка.

КАК БРОСИТЬ ВСЕ И ВЫИГРАТЬ

В то же турбулентное юношеское время Валери включила (и до сих пор не отключает по заветам Станиславского) режим наблюдателя: «Очень нравилось просто ходить и заглядывать в окна». Это оказалось архиважным не только во время учебы в ГИТИСе, откуда Зоидова сбежала на третьем курсе навстречу дебютам «Тетя Марта», «Король и шут» и «Пансион» (спойлер: все получилось, и после отчисления ее взяли сразу на 10 (!) проектов). Но и в исповедях с подписчиками – в ее телеграм-канале на три тысячи безымянная рубрика с диалогами незнакомцев и близких собирает чуть ли не больше лайков, чем пробы и селфи (все наши «огоньки» и «сердечки» там!).