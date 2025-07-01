Специальный показ «Броненосца „Потёмкин“» в Пакгаузах с живой музыкой: рассказываем, что будет на «Горький fest» — 2025

В этом году команда фестиваля получила свыше 600 заявок (рекорд!) на участие. Всего в конкурсной программе представлено 19 фильмов от режиссеров из Якутии, Восточной Сибири, Урала и не только. В жюри: Алексей Герман, Егор Москвитин, Дарья Грацевич, Александр Плотников, Артем Васильев. Главный приз — 1 миллион рублей.

Откроет фестиваль драмеди «Беги» с Михаилом Пореченковым (президент «Горький fest») и Никитой Кологривым в главных ролях. В конкурсной части покажут, например, «Племя падших» Эр Санаа Ох-Хотор про апокалипсис и шаманов и «Маэстро» Михаила Кукушкина (снят в Нижнем!). Во внеконкурсной (акцент на героев классики и байопики о них) ждем секцию «Классики и современники», которая вдохновлена успехом новых экранизаций, «Пророка», «Онегина», «Мастер и Маргариты» и др. Из авторского — премьера «Трех сестер» и мини-ретроспектива Алексея Федорченко — наследника авангарда. В ностальгической программе «Народный поворот 1995» — «Особенности национальной охоты», «Ширли-мырли», «Любить по-русски» и пр.

Также анонсированы образовательные лекции от историков кино Наума Клеймана (!) и Натальи Рябчиковой о Сергее Эйзенштейне и деловые дискуссии о кинопроизводстве в Нижнем.