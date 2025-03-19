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Детективно-сновиденческое безумие, световой транс и Хаски: премьера фильма «Жар-птица» с Марком Эйдельштейном в роли бродячего артиста

По сюжету актриса и танцовщица Саша (Александра Киселева) отправляется в Индию на поиски своей матери, решившей присоединиться к секте в Варанаси. Прибыв на место, героиня встречает троицу трубадуров (Мария Мацель, Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев), которые берутся помочь ей разыскать слишком преисполнившуюся родительницу.

На исходе расследования Саша перестает отличать реальность от вымысла и задается вопросом: был ли вообще этот вояж на загадочный субконтинент, или все приключения лишь нервное перевозбуждение перед премьерой.

После смотра «Жар-птицы» на фестивале короткометражного и дебютного кино «Короче», председатель жюри Алексей Учитель отметил работу Романа Михайлова словами: «Жаль, что мы не можем наградить это кино. Оно не в конкурсе».

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