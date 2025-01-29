Отцы и дети: о чем молчат самые близкие

Крупный план. Глаза, улыбки, жесты, слезы – не актеров, а обычных людей, без сценария, грима, декораций. Просто люди. Просто чувства. Просто мысли, знакомые каждому. В Нижнем прошел показ документального многосерийного фильма «Потому что мы семья» - эпизода, героями которого стали нижегородцы. Побывали на премьере и узнали, как появилась идея снимать чувства простых людей.
О чем фильм
Дети и родители, принявшие участие в съемках, старались искренне ответить на вопросы о своих чувствах, страхах и ожиданиях. Они не слышали ответов друг друга, а итог – увидели только на показе, поэтому во многом фильм действительно стал откровением о самых близких людях
Вот Денис (44 года, папа 10-летнего Тихона) говорит, как сильно любит своего сына и как пытается свою любовь выразить: через поступки, передачу опыта, и, конечно, через запреты. Когда на экране появляется Тихон, видно сколько обиды и непонимания у него к отцу: «У всех есть телефоны, а у меня нет (слезы в глазах), но я все равно знаю, как взломать пароль!» Кадры меняются: отец-сын, сын-отец. Постепенно происходит магия: их монологи, даже снятые в разные дни, превращаются на экране в диалог, полный любви.
«Я думаю, мама ко мне придирается», - говорит другая героиня, 12-летняя Ульяна. «Я всегда рядом и мне так жаль, что уделяю мало времени дочери» - отвечает её мать.
«Я даю поддержку, а мне – нет», - замечает еще одна героиня, 12-летняя Даша.
«Мне пришлось сказать дочери о смерти ее отца, - говорит ее мать, Наталья. - Это был самый тяжелый момент в нашей жизни. Но я всегда приду ей на помощь, всегда!»
Когда в зале включился свет, многие зрители прятали заплаканные глаза.
Где живут герои
Проект «Кинооткровения» существует уже год. Съемки семей проходили в десятке городов, от столицы до пригородов. Во второй сезон попал Нижний Новгород и его жители. Главным критерием отбора героев была «обычность». Как сказала одна из участниц, «у нас все, как у всех». Единственное условие – уметь поделиться своими чувствами. Не сказать, как правильно, не предлагать свой опыт, а открыться: не побояться поделиться эмоциями на камеру. На это, как заметили создатели многосерийного фильма, готовы немногие.
Елена Кяск
автор идеи «Кинооткровение» и проекта «Потому что мы — семья»
Мне хотелось сделать проект, который поможет вернуть контакт между родителями и детьми. Найти что-то, что позволяет нам понять другого человека. Все мы очень боимся ответной реакции, когда говорим о своих чувствах: а вдруг неодобрение, критика, советы? Так родился проект «Кинооткровения». Оказывается, когда человек открывает свои чувства и говорит о них, проживает их, без попыток манипуляции, его слышат!
Владислав Ариалар
режиссер фильма
Этот проект стал для меня определенным вызовом. Когда приглашают в художественный проект, мыслишь стереотипами: есть герои, конфликт. А здесь мы работаем с реальными людьми, здесь нет сценарной истории. И оказалось, что работа с эмоциями простых людей сложнее, чем работа с актерами. Когда мы начинали снимать, то видели, что сначала человек находится «в обороне», хочет показаться не тем, кто он есть на самом деле. Но по ходу беседы маски сбрасываются, даже выражение лица меняется.
Светлана Алексеева
психолог проекта
Удивительно, но проект показал нам, что дети порой не откровенничают с родителями не потому, что боятся наказания, а потому что переживают за реакцию взрослых: я скажу маме о двойке, а у нее заболит голова. Говорите с детьми о своих чувствах! Доверие – самое главное в этом мире.
Социальный проект «Кинооткровения» стартовал год назад, десятки семей уже приняли участие в съемках. Увидеть все серии первого сезона можно на видеосервисе Wink, а эпизоды второго сезона, в том числе и нижегородский, появятся на платформе сразу после презентации фильма в городах, где проходили съемки.
Текст: Марина Зинина
Фото: предоставлены организатором
Комментарии (0)