Отцы и дети: о чем молчат самые близкие

О чем фильм

Дети и родители, принявшие участие в съемках, старались искренне ответить на вопросы о своих чувствах, страхах и ожиданиях. Они не слышали ответов друг друга, а итог – увидели только на показе, поэтому во многом фильм действительно стал откровением о самых близких людях

Вот Денис (44 года, папа 10-летнего Тихона) говорит, как сильно любит своего сына и как пытается свою любовь выразить: через поступки, передачу опыта, и, конечно, через запреты. Когда на экране появляется Тихон, видно сколько обиды и непонимания у него к отцу: «У всех есть телефоны, а у меня нет (слезы в глазах), но я все равно знаю, как взломать пароль!» Кадры меняются: отец-сын, сын-отец. Постепенно происходит магия: их монологи, даже снятые в разные дни, превращаются на экране в диалог, полный любви.

«Я думаю, мама ко мне придирается», - говорит другая героиня, 12-летняя Ульяна. «Я всегда рядом и мне так жаль, что уделяю мало времени дочери» - отвечает её мать.

«Я даю поддержку, а мне – нет», - замечает еще одна героиня, 12-летняя Даша.

«Мне пришлось сказать дочери о смерти ее отца, - говорит ее мать, Наталья. - Это был самый тяжелый момент в нашей жизни. Но я всегда приду ей на помощь, всегда!»

Когда в зале включился свет, многие зрители прятали заплаканные глаза.