«Что было дальше?» и новый сериал: как нескучно провести вечер

Ловите рецепт вечера с компанией в новогодние праздники: как просмотр фильма превратить в домашний стендап и иммерсивное действо одновременно.
Необходимые ингредиенты: компания (чем больше людей — тем лучше), гастрономическое сопровождение (в праздники — не проблема!) и фильм или сериал, который все присутствующие смотрят впервые. Рекомендуем романтическое драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+), которое вся страна увидит только 1 января 2025 года, а журналисты нижегородских СМИ посмотрели 19 декабря, на предновогоднем предпремьерном показе от онлайн-кинотеатра wink.
На нем и демонстрируем универсальную идею: по ходу фильма иметь силу воли нажимать на паузу в самых интересных местах и вместе деятельно размышлять, что же было дальше? Если количество участников позволяет, поделитесь на команды и инсценируйте возможное развитие событий — это должно быть весело!
В случае с «Ландышами» история про обычного провинциального парня Лешу, который встречается с гламурной «дочкой миллиардера» Катей, выросшей в Лондоне, полна неожиданными поворотами и борьбой противоположностей. Даем подсказку: тормозите просмотр в моменты, когда Катя засыпает в частном джете, где летит со своим женихом. Когда садится в такси. Когда приходит в караоке-бар!.. Импровизируйте!
Приготовьте призы и подарки победителям: шуточные «оскары» в конце такого вечера точно пригодятся.
Текст: Светлана Горлина
Фото: предоставлены «Ростелеком»
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