«Что было дальше?» и новый сериал: как нескучно провести вечер

На нем и демонстрируем универсальную идею: по ходу фильма иметь силу воли нажимать на паузу в самых интересных местах и вместе деятельно размышлять, что же было дальше? Если количество участников позволяет, поделитесь на команды и инсценируйте возможное развитие событий — это должно быть весело!