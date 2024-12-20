IX «Горький fest» пройдет в июле

IX фестиваль нового российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 16 июля 2025 года. В этом году основной темой станет русский авангард, в честь 100-летия легендарного фильма «Броненосец "Потемкин"» Сергея Эйзенштейна.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что тема авангарда очень близка региону: «В Нижнем Новгороде экспонируется целый ряд шедевров авангарда, есть прекрасные архитектурные памятники. Уверен, IX “Горький fest” позволит многим людям прикоснуться к искусству».
Генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева отметила, что кинематографисты все чаще рассматривают регион в качестве съемочной локации. Для этого здесь постоянно улучшают инфраструктуру. Например, в этом году в Нижнем появился кинотранспорт с гримерками и костюмерными.
Посмотреть, как фестиваль прошел в прошлом году, можно здесь.
Фото: предоставлены организатором
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