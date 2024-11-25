В Нижнем снимают сериал с Петровым и Чадовым в главных ролях

Не удивляйтесь, если в эти дни встретите в городе бездомного, сильно напоминающего звезду «Льда» и «Звоните ДиКаприо». Скорее всего, это Компот, персонаж Саши Петрова из нового сериала «Камбэк». Где-то поблизости, кстати, может оказаться и его экранный антагонист Алексей Чадов. За кадром квест-драмы — тоже мощная команда: сценарист Алексей Иванов («Мир! Дружба! Жвачка!»), продюсер Илья Куликов («Мылодрама», «Закон каменных джунглей») и режиссер Динар Гарипов («Прелесть», «Территория»).
По сюжету Петров-Компот теряет память, имя и всю жизнь – он просыпается в 2004 году в нижегородской больнице с травмами и без документов. Компания друзей-старшеклассников (которые и дали ему гастрономическое прозвище за любовь к напитку из школьной столовой) решает выяснить правду и помочь скитальцу, но будет ли это так просто? Триллерные перипетии подсказывают, что не очень-то.
Съемки большой части из восьми эпизодов сериала будут проходить в Нижнем до конца ноября, а после продолжатся в Москве и Московской области.
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