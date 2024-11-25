В Нижнем снимают сериал с Петровым и Чадовым в главных ролях

По сюжету Петров-Компот теряет память, имя и всю жизнь – он просыпается в 2004 году в нижегородской больнице с травмами и без документов. Компания друзей-старшеклассников (которые и дали ему гастрономическое прозвище за любовь к напитку из школьной столовой) решает выяснить правду и помочь скитальцу, но будет ли это так просто? Триллерные перипетии подсказывают, что не очень-то.