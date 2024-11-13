В «Орленке» пройдет спецпоказ «непростой и притягательной» документалки о рэпере Lil Peep

Lil Peep – один из отцов основателей эмо-рэпа, жанра, в котором гранжевый вокал ложится на заторможенные трэповые биты, а лейтмотив всех текстов крутится вокруг саморазрушения и употребления.

Артиста часто называли Куртом Кобейном для зуммеров, и пророчили ему схожую судьбу, но вступить в «клуб 27» у него не получилось, музыкант ушел из жизни в 21 год.

INDIEWIRE: «Реквием по мягкосердечному музыканту, который скорее бы умер сам, чем обидел кого-то другого. Душераздирающая сага о внезапной славе, о которой говорят на специфическом сленге интернета. Исследование соцсетей как ловушки: там ты находишь единомышленников и становишься их заложником. Точно так же, как и его главный герой, фильм прекрасен, притягателен и непрост для просмотра».

Картина построена на рассказах близких и друзей, фрагментах из личных видеоархивов музыканта: от раннего детства на Лонг-Айленде до изматывающих туров. Один из продюсеров дока – культовый американский кинорежиссер Терренс Малик («Древо жизни», «Рыцарь кубков»)

Где: ул. Большая Покровская, 39-а

Когда: 15 ноября в 19:30