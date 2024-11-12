«Вчера мне приснилось, что я в Москве, танцую русскую самбу...»: фестиваль бразильского кино в «Рекорде»

Антонио Фагундеса не будет, но совсем без героев мыльных опер даже фестивальное кино в Бразилии, видимо, не может обойтись. В этом году смотр делает акцент на киноисториях о знаковых фигурах местной поп-культуры. Покажут фильм об авторе «Русской самбы», драмеди с повзрослевшей звездой телесериала «Клон», байопик о первом бразильском императоре и сестринский экшн. Вход на все сеансы свободный, только не забудьте зарегистрироваться.
Открываем фестиваль 14 ноября в 19:00 выступлением нижегородской группы «Филиал Бразилии», встречей с гостями из посольства Бразилии в России и показом фильма «Гонзага» о народном аккордионисте-инноваторе Луисе Гонзаго, звезде страстного форро, жанра музыки, который он сам и изобрел.
15 ноября в 17:00 идем на показ «Перолы» – фильма о том, как осиротевший сын возвращается в места детства и открывает для себя образ матери: молодой и счастливой. А в 19:00 смотрим биографическую драму о дуэте «Клаудиньо и Бушеша», самом прославленном фанк-коллективе Бразилии.
16 ноября в 14:30 перемещаемся в старые районы Сан-Паулу и смотрим фильм о музыканте Адонирана Барбозы и его молодости. В 17:00 следим за историей очень разных сестер, которых объединяет исчезновение матери. В 19:30 пройдет показ комедии «Влюбленная» по мотивам бестселлера «Влюбиться в 40» Крис Соузы Фонтес, в главной роли Джованна Антонелли, она же Жади из «Клона».
17 ноября в 13:00 покажут драму «От отца к сыну»: «По завещанию Машадо, его сын Жозе должен развеять прах в любимом месте покойного. Но как его найти, если они не общались почти двадцать лет…». В 17:00 знакомимся с судьбой первого императора Бразилии Педро. Обещают экшн.
Когда: 14, 15, 16 и 17 ноября
Где: Алексеевская, 7
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