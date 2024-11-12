«Вчера мне приснилось, что я в Москве, танцую русскую самбу...»: фестиваль бразильского кино в «Рекорде»

Антонио Фагундеса не будет, но совсем без героев мыльных опер даже фестивальное кино в Бразилии, видимо, не может обойтись. В этом году смотр делает акцент на киноисториях о знаковых фигурах местной поп-культуры. Покажут фильм об авторе «Русской самбы», драмеди с повзрослевшей звездой телесериала «Клон», байопик о первом бразильском императоре и сестринский экшн. Вход на все сеансы свободный, только не забудьте зарегистрироваться.