Ура, мультики!! На онлайн-версии БФМ покажут больше 400 мультфильмов

Для синефилов приготовили много документалок. Организаторы выделяют «Мама Америка» Анны Швейгольц (посвящение погибшей маме режиссерки) и «Папины письма» Алексея Евстигнеева, снятый в копродукции с Францией.

Кроме того, зрители смогут принять участие в онлайн-встречах с известными режиссерами, аниматорами и номинантами конкурсных программ. На онлайн-платформе БФМ будет работать система голосования, где каждый из зрителей сможет выбрать понравившийся мультфильм.

Если будете в Москве, заглядывайте на одну из десятка площадок БФМ (и параллельную программу для детей и взрослых) с 25 октября по 5 ноября 2024. Подробнее здесь.