Ура, мультики!! На онлайн-версии БФМ покажут больше 400 мультфильмов

Большой фестиваль мультфильмов в этом году будет проходить в онлайн формате с 8 по 17 ноября. В программе международного смотра работы мультипликаторов из 26 стран: от бразильского рэп-клипа про танцующую на кухне еду до бельгийской кукольной комедии про пересадку волос. Еще можно будет принять участие в онлайн-встречах с режиссерами и художниками и проголосовать за номинантов конкурсного отбора. А уже сегодня в Москве стартуют оффлайн показы (на 50 площадках!).
В подборке БФМ этого года с десяток фэнтези, много экшн-ужастиков, для знатоков – анимационные документалки. Подключиться к онлайн-кинотеатру фестиваля можно по единому на все фильмы абонементу. Выбрать действительно есть из чего. Например, для детей приготовили хитовые фильм «Тутт туу тил» про воображаемого друга малыша и бразильский «Бабулин рецепт» – рэп-клип, где поет и танцует еда на кухне. Фильм открытия «Шторм» – подростковая история про волшебные путешествия и знакомство с тайными жителями старинного корабля.
Маст вотч для взрослых – смешные и трогательные «Красавцы» Николаса Кеппенса. В центре истории три брата, которые поехали пересаживать волосы в Стамбул. Для любителей хорроров – сказка «Голос сирен» Джанлуиджи Токкафондо, только что взявший Гран при Оттавы.
Для синефилов приготовили много документалок. Организаторы выделяют «Мама Америка» Анны Швейгольц (посвящение погибшей маме режиссерки) и «Папины письма» Алексея Евстигнеева, снятый в копродукции с Францией.
Кроме того, зрители смогут принять участие в онлайн-встречах с известными режиссерами, аниматорами и номинантами конкурсных программ. На онлайн-платформе БФМ будет работать система голосования, где каждый из зрителей сможет выбрать понравившийся мультфильм.
Если будете в Москве, заглядывайте на одну из десятка площадок БФМ (и параллельную программу для детей и взрослых) с 25 октября по 5 ноября 2024. Подробнее здесь.
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