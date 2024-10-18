«Анора», «Ежик в тумане», «Сказка сказок», «Спи» и «Свидание с монстром»: киновыходные с НН.Собака.ru

«Спи»

Южнокорейский ужастик с избыточном содержанием саспенса и абсурда о тяжелой судьбе молодоженов. Отец семейства страдает от лунатизма: его сначала легкая форма расстройства с разговорами во сне перерастает в ночные похождения с опасными для себя и окружающих проделками. Жене сомнамбулы все беспокойнее, она начинает сильнее закапываться в собственную паранойю и тревогу за их новорожденного ребенка. Фильм получил внушительные оценки от критиков (96% на Rotten Tomatoes), а среди фанатов, между прочим, режиссер «Паразитов», который назвал ленту – самым оригинальным хоррором из тех, что он видел за последнее десятилетие.