«Анора», «Ежик в тумане», «Сказка сказок», «Спи» и «Свидание с монстром»: киновыходные с НН.Собака.ru

В этот уикенд, конечно же, смотрим, на Марка Эйдельштейна, невероятно убедительного в роли мажора, бесподобную классику Юрия Норштейна («Ё-ё-ё-жи-и-и-к!»), а еще южнокорейский хоррор и ретротриллер, основанный на реальных событиях.
Где: в кинотеатрах города
«Анора»
Триумфатор Канн, будущий номинант на Оскар (предчувствуем), чуть-чуть «Золушка» и немного «Красотка» одновременно со всем миром выходит в отечественный прокат. Драма инди-режиссера Шона Бейкера рассказывает историю стриптизерши Аноры, которая работает в клубе на Брайтон-Бич. Она знакомится с сыном русского олигарха Иваном, за которого после ночи вместе выходит замуж в Вегасе. Очень обеспеченных родителей юноши очень не устраивает такой союз, поэтому они делают все, чтобы расстроить их брак (даже решаются навестить сына). В картине отборный отечественный каст: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Дарья Екамасова, Алексей Серебряков.
Где: «Синема Парк Седьмое Небо», ул. Бетанкура, 1
«Ежик в тумане» и «Сказка сказок»
Получившая мировое признание у зрителей и мэтров кинематографа (Миядзаки в частности) анимация Юрия Норштейна, впервые на больших экранах. Философская притча про ежика, идущего в гости к медвежонку, и поэтичная зарисовка с рефлексией о войне и отсылками на «Зеркало» Тарковского в одном сеансе.
Где: в кинотеатрах города
«Спи»
Южнокорейский ужастик с избыточном содержанием саспенса и абсурда о тяжелой судьбе молодоженов. Отец семейства страдает от лунатизма: его сначала легкая форма расстройства с разговорами во сне перерастает в ночные похождения с опасными для себя и окружающих проделками. Жене сомнамбулы все беспокойнее, она начинает сильнее закапываться в собственную паранойю и тревогу за их новорожденного ребенка. Фильм получил внушительные оценки от критиков (96% на Rotten Tomatoes), а среди фанатов, между прочим, режиссер «Паразитов», который назвал ленту – самым оригинальным хоррором из тех, что он видел за последнее десятилетие.
Где: в кинотеатрах города
«Свидание с монстром»
Режиссерский дебют актрисы Анны Кендрик («Патруль», «Жизнь прекрасна», «Мне бы в небо») начинается с истории реального серийного убийцы Родни Алькала. В 1978 году на местном «Давай поженимся» маньяк выигрывает свидание с привлекательной Шэрил Брэдшоу (Кендрик). Вскоре героиня сталкивается с красными флагами, абьюзивным поведением и начинает подозревать, что ее бойфренд прямо совсем не так прост.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив пресс-служб
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