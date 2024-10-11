«Сидони в Японии», «Ужасающий 3», «Фантастическое путешествие» и ретроспектива с Луи де Фюнесом: киновыходные с «НН.Собака.ru»

«Фантастическое путешествие»

За аляповатым постером и сомнительной локализацией названия («Книжный червь» в оригинале) прячется вдумчивая и небанальная картина о непростых отношениях между дочерью и отцом. После семейной трагедии в жизни маленькой отличницы Милдред появляется ее папа, работающий фокусником, не имея, правда, к этому особых талантов. И что же нужно сделать новоиспеченной семье, чтобы вновь навести мосты и разобраться друг в друге? Правильно, отправиться в новозеландские леса на поиски исчезающего вида пантеры.