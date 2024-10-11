«Сидони в Японии», «Ужасающий 3», «Фантастическое путешествие» и ретроспектива с Луи де Фюнесом: киновыходные с «НН.Собака.ru»

Скрываемся от охладевшей к нам осени в кинозалах, где сейчас, например, показывают чуткую мелодраму с Аугустом Дилем (Воланд из «Мастера и Маргариты») в роли привидения, ностальгические комедии с самым дорогим актером французского кино, ужасающий рождественский слэшер и новозеландский приключенческий фильм о поисках пантеры в диких лесах и выхода из семейного кризиса.
Где: в кинотеатрах города
«Сидони в Японии»
Пронзительные мелодраматические сюжеты о непростой судьбе француженки и ее попытках ассимилироваться в незнакомом обществе. Овдовевшая писательница прилетает в Японию, чтобы презентовать свою книгу. Полноценной работе мешает тоска по умершему мужу, который является ей в обличье призрака (распрекрасный Аугуст Диль – Воланд из недавней экранизации «Мастера и Маргариты»). Помочь справиться с адаптационными проблемами и непосильным эмоциональным грузом пытается местный издатель, который впоследствии, естественно, влюбляется в героиню.
Где: «Синема парк Седьмое небо», ул. Бетанкура, 1
Когда: 11–13 октября
Фильмы с Луи де Фюнесом
Со дня рождения великого французского актера прошло 110 лет, по такому случаю «Альянс Франсез» и «Синема Парк» устроили ретроспективный показ трех картин комика. Начинаем с «Не пойман – не вор», в котором «человек с сорока лицами в минуту» исполнил одну из первых главных ролей в своей карьере. После возвращаемся к детективным похождениям комиссара Жюва в «Фантомасе», а завершаем марафон фантасмагоричным «Оскаром». Все фильмы демонстрируются на французском языке с русскими субтитрами.
Где: в кинотеатрах города
«Ужасающий 3»
Авансом в отечественные кинотеатры выходит хэллоуинский экшен (хотя действия фильма происходят в канун Рождества). Вообще не смешной клоун-маньяк Арт в третий раз будет терроризировать округ Майлз, разумеется, сопровождая свои злодеяния кровавыми расправами над жителями. После премьерных показов картина получила 90% свежести от критиков Rotten Tomatoes, а по сообщениям администраторов кинозалов, ЖКТ впечатлительных зрителей не всегда выдерживали такого ассортимента насилия. Это ли не лучший комплимент для мясного слэшера.
Где: в кинотеатрах города
«Фантастическое путешествие»
За аляповатым постером и сомнительной локализацией названия («Книжный червь» в оригинале) прячется вдумчивая и небанальная картина о непростых отношениях между дочерью и отцом. После семейной трагедии в жизни маленькой отличницы Милдред появляется ее папа, работающий фокусником, не имея, правда, к этому особых талантов. И что же нужно сделать новоиспеченной семье, чтобы вновь навести мосты и разобраться друг в друге? Правильно, отправиться в новозеландские леса на поиски исчезающего вида пантеры.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив пресс-служб
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