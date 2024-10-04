«Жизнь», «История двух сестер», «Другой человек» и «Ведьма»: киновыходные с «НН.Собака.ru»

«Другой человек»

Себастиан Стэн (он же Зимний Солдат во вселенной Marvel) не только может экранный мир спасать, но еще и быть вполне достоверным во вдумчивых и драматичных амплуа. В черной комедии Аэрона Шимберга он предстает неудачливым актером с опухолями на лице, который с помощью операций решает кардинально изменить собственную внешность. Однако перезапустить карьеру хирургическим путем не удается. В отличие от своего киношного прототипа, у Стэна в работе складывается получше – за роль в «Другом человеке» в прошлом году ему вручили берлинского «Серебряного медведя».