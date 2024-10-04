18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

«Жизнь», «История двух сестер», «Другой человек» и «Ведьма»: киновыходные с «НН.Собака.ru»

В этот уикенд на больших экранах города черная комедия со звездой Marvel, психодрама с блестящим сценарием, стильные корейские ужасы с призраком и сказка про демонов и ведьм с Аней Тейлор-Джой.

Где: в кинотеатрах города

«Другой человек»

Себастиан Стэн (он же Зимний Солдат во вселенной Marvel) не только может экранный мир спасать, но еще и быть вполне достоверным во вдумчивых и драматичных амплуа. В черной комедии Аэрона Шимберга он предстает неудачливым актером с опухолями на лице, который с помощью операций решает кардинально изменить собственную внешность. Однако перезапустить карьеру хирургическим путем не удается. В отличие от своего киношного прототипа, у Стэна в работе складывается получше – за роль в «Другом человеке» в прошлом году ему вручили берлинского «Серебряного медведя».

Где: в кинотеатрах города

«Жизнь»

Депрессивное бытописание Маттиаса Гласнера о несчастливом семействе, которое пытается существовать в предложенных обстоятельствах: дочь страдает от алкоголизма, отец – от деменции в доме престарелых, сын-дирижер пытается сочинить свой магнум опус и поэтому тоже мучается, а мать просто ищет спокойствия. Сценарий драматичной истории клана андердогов был удостоен приза последнего «Берлинале».

Где: «Ничегострашного», ул. Варварская, 32
Когда: 4 октября в 19:00

«Ведьма»

Первая большая роль Ани Тейлор-Джой («Ход королевы», «Фуриоса») и дебютная полноформатная работа режиссера «Маяка» Роберта Эггерса. После изгнания из пуританской общины семья селится на краю леса в Новой Англии, где у них рождается младенец. Вскоре он пропадет, а вокруг дома начнут происходить странности.

Где: «Орленок», ул. Большая Покровская, 39а
Когда: с 5 октября

«История двух сестер»

Ретроспективный показ невероятно стильного (как и все корейское кино того периода) хоррора, который явил миру авторские азиатские фильмы ужасов. Выйдя из психиатрической больницы, две сестры возвращаются в родные пенаты, где теперь вместе с их отцом проживают нервная мачеха и зловещий призрак, терроризирующий всех без разбору.

Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: