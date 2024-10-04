«Жизнь», «История двух сестер», «Другой человек» и «Ведьма»: киновыходные с «НН.Собака.ru»

В этот уикенд на больших экранах города черная комедия со звездой Marvel, психодрама с блестящим сценарием, стильные корейские ужасы с призраком и сказка про демонов и ведьм с Аней Тейлор-Джой.
Где: в кинотеатрах города
«Другой человек»
Себастиан Стэн (он же Зимний Солдат во вселенной Marvel) не только может экранный мир спасать, но еще и быть вполне достоверным во вдумчивых и драматичных амплуа. В черной комедии Аэрона Шимберга он предстает неудачливым актером с опухолями на лице, который с помощью операций решает кардинально изменить собственную внешность. Однако перезапустить карьеру хирургическим путем не удается. В отличие от своего киношного прототипа, у Стэна в работе складывается получше – за роль в «Другом человеке» в прошлом году ему вручили берлинского «Серебряного медведя».
Где: в кинотеатрах города
«Жизнь»
Депрессивное бытописание Маттиаса Гласнера о несчастливом семействе, которое пытается существовать в предложенных обстоятельствах: дочь страдает от алкоголизма, отец – от деменции в доме престарелых, сын-дирижер пытается сочинить свой магнум опус и поэтому тоже мучается, а мать просто ищет спокойствия. Сценарий драматичной истории клана андердогов был удостоен приза последнего «Берлинале».
Где: «Ничегострашного», ул. Варварская, 32
Когда: 4 октября в 19:00
«Ведьма»
Первая большая роль Ани Тейлор-Джой («Ход королевы», «Фуриоса») и дебютная полноформатная работа режиссера «Маяка» Роберта Эггерса. После изгнания из пуританской общины семья селится на краю леса в Новой Англии, где у них рождается младенец. Вскоре он пропадет, а вокруг дома начнут происходить странности.
Где: «Орленок», ул. Большая Покровская, 39а
Когда: с 5 октября
«История двух сестер»
Ретроспективный показ невероятно стильного (как и все корейское кино того периода) хоррора, который явил миру авторские азиатские фильмы ужасов. Выйдя из психиатрической больницы, две сестры возвращаются в родные пенаты, где теперь вместе с их отцом проживают нервная мачеха и зловещий призрак, терроризирующий всех без разбору.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив пресс-служб
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