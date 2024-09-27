«Субстанция», «Мой Марчелло», «Ведьмина служба доставки» и «Фауст»: киновыходные с «НН.Собака.ru»

В этот уикенд в городских кинотеатрах показывают боди-хоррор с Деми Мур про супертаблетки для красоты, который учит нас читать до конца список побочных эффектов; метамодернистскую комедию о Марчелло Мастроянни, снятую его как будто бы тоже талантливой дочерью; аниме Хаяо Миядзаки, где много волшебства (но кота все равно больше!); и финальную часть эпопеи Александра Сокурова о власти.
Где: в кинотеатрах города
«Субстанция»
Кажется, мировое киносообщество определилось с главным хоррором нынешнего года. Критики и зрители в восторге от фильма Корали Фаржа, а в Каннах картина произвела настоящий фурор и забрала приз за лучший сценарий. Фокус тут на увядающей красоте уже немолодой актрисы, которая в погоне за вечной молодостью принимает некий вымышленный препарат «Субстанция», превращающий ее в пышущую здоровьем юную красавицу. Но за успешную трансформацию (привет, Дориан Грей!), придется заплатить высокую цену.
Где: «Рекорд», ул. Пискунова, 11/7
Когда: 27 сентября в 19:00
«Мой Марчелло»
Дочурка Катрин Денев и Марчелло Мастроянни – Кьяра Мастроянни вместе с постановщиком Кристофом Оноре чтит память отца сумбурной метакомедией, в которой нашлось место и для ее собственных мыслей об актерском наследии родителей. По сюжету киношники требуют от героини играть с той же отдачей, что и papa c maman когда-то. Тогда Кьяра придумывает изобретательный способ угодить режиссерам и буквально перевоплощается в отца. Постепенно грань между реальностью и фарсом предельно истончается. Выяснить, отдохнула ли природа на отпрыске гениев, можно будет на эксклюзивном показе в эту пятницу.
Где: «НичегоСтрашного», ул. Варварская, 32
Когда: 27 сентября в 19:00
«Фауст»
В художественной мастерской предлагают окунуться во вселенную фильмов Александра Сокурова и посмотреть финальную картину в исторической тетралогии автора. Основываясь на классической немецкой трагедии Гете, режиссерская интерпретация строится на философском осмыслении любви и изучении природы зла.
Где: в кинотеатрах города
«Ведьмина служба доставки»
Прокатный марафон фильмов Миядзаки продолжается. На очереди очаровательная история о маленькой колдунье Кики, которая ищет себя и пытается вклиниться в суматошную жизнь европейского города. В отличие от более известных работ автора, в «Службе доставки» Миядзаки не концентрируется на трудной судьбе человечества и поисках его спасения, работая с более приземленными и бытовыми темами. Волшебство в фильме есть, разумеется, но применяется оно в бытовых нуждах, не для телепортации в сказочный мир, а чтобы рутина не была такой рутиной. Но все здесь, конечно, держится на преступно-милом коте.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив пресс-служб
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