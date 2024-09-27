«Субстанция», «Мой Марчелло», «Ведьмина служба доставки» и «Фауст»: киновыходные с «НН.Собака.ru»

«Ведьмина служба доставки»

Прокатный марафон фильмов Миядзаки продолжается. На очереди очаровательная история о маленькой колдунье Кики, которая ищет себя и пытается вклиниться в суматошную жизнь европейского города. В отличие от более известных работ автора, в «Службе доставки» Миядзаки не концентрируется на трудной судьбе человечества и поисках его спасения, работая с более приземленными и бытовыми темами. Волшебство в фильме есть, разумеется, но применяется оно в бытовых нуждах, не для телепортации в сказочный мир, а чтобы рутина не была такой рутиной. Но все здесь, конечно, держится на преступно-милом коте.