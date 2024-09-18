Сериал «Комбинация»: зачем смотреть байопик о первой советской женской поп-группе

Игра в ностальгию не надоедает: только за первый уикенд стартовую серию нового кинохита, действие которого разворачивается в конце 80-х и начале 90-х, посмотрели более миллиона (!) зрителей. В главных ролях — Никита Кологривый и Елизавета Базыкина.
Песенки про бухгалтера, вишневую девятку и юбочку из плюша точно помнят те, кто застал 90-е. Возможно, кто-то даже отплясывал под группу «Комбинация» в зале ДК Свердлова (ныне пространство DKRT), где проходили такие дискотеки, что стоило через весь город приехать. Поэтому именно эта площадка была выбрана для показа нижегородским зрителям третьей серии сериала «Комбинация», которая сегодня официально вышла на платформе онлайн-кинотеатра Wink.
Вспоминали вкус напитка «Юпи» в дуэте с двумя кусочками колбаски, а также пробовали угадать образы известных моделей и кинозвезд, наблюдая за дефиле финалисток конкурса «Краса Нижнего». Небольшой ролик с содержанием первых двух серий киноистории напомнил показы в подпольных видеосалонах, где фильмы озвучивал голос Леонида Володарского. Можете взять прищепку и потренироваться самостоятельно.
Что мы уже знаем о героях
Действие разворачивается в Саратове в 1988 году. Молодой отец Александр Шишинин (Никита Кологривый) попадает на концерт группы «Мираж» и, потрясенный, обнаруживает себя посреди личного кризиса. Ради мечты объединять музыкой людей он бросает работу милиционера и делает первые импульсивные шаги, которые приведут к созданию известной девичьей группы «Комбинация».
Вместе с Александром мы знакомимся с композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин), а потом и с двумя будущими звездами эстрады – Таней Ивановой (ее играет Елизавета Базыкина) и Леной Апиной (Анастасия Уколова).
Чего ждать от третьей серии
Конечно же, в группе появятся новые лица – барабанщица Юлия Козюлькова (Полина Гухман) и клавишница Светлана Костыко, которую играет Татьяна Струженкова.
Именно Татьяна вместе с композитором Кириллом Бородулевым стала гостем предпоказа и немного рассказала, как шла работа над картиной. Стоит смотреть эту серию хотя бы для того, чтобы увидеть камео Алены Апиной – совсем небольшая роль, но ее появление говорит, что работа над фильмом была гораздо серьезнее, чем может показаться. Кстати, это не единственное появление реального участника группы в кадре – чуть позже в сериале появится настоящий Виталий Окороков.
Татьяна Струженкова, актриса: «С Татьяной Ивановой мы познакомились, когда она приезжала к нам на площадку. Она волшебная! Специально приехала в Саратов, организовала нам какой-то ужин, показывала город, рассказывала истории. Невероятная! А со своей героиней, Светланой Костыко, я познакомилась уже на премьере. К сожалению, нам в тот момент даже не удалось пообщаться, потому что было очень много людей, но я надеюсь, что ей понравилось, что я сделала. Она в Саратове работает библиотекарем. И у нее есть своя саратовская группа, где она директор – там подростки поют-играют».
Зачем смотреть дальше
Предыдущий проект одной из студий, участвовавших в производстве фильма, компании «Лунапарк» – сказочный байопик о группе «Король и Шут» – заставил многих вернуть панк-баллады в свой плейлист. Судя по всему, теперь нас ждет возвращение хитов первой в стране девичьей группы в виде ремиксов и каверов.
Кирилл Бородулев, композитор: «Это народная группа. Смотрите, сколько лет прошло, а сих пор слушаются песни. Разве это не говорит о том, что группа уже в истории. Мы можем прямо сейчас выйти на улицу, и, может быть, кто-то скажет: «Слова знакомые, а группу не вспомню». Вот это уже говорит о наследии и абсолютной легенде».
Фильм вышел очень музыкальным – возможно, кого-то он сможет познакомить с творчеством группы «Мираж», Игоря Корнелюка и группы «Альянс». Даже в песнях группы «Комбинация» можно сделать открытия – например, ребята на съемках заценили трек «Знаю, что не любишь». При этом надо отдать должное творческой команде сериала – в кадре им играючи удается живописно и правдоподобно воссоздать позднесоветский быт.
Татьяна Струженкова: «Мы все время слушали эти песни, смотрели фильмы того времени, на площадке была какая-то невероятная атмосфера благодаря нашему режиссеру Никите Власову, который ходил с огромной колонкой, постоянно врубал какие-то песни. Мы дурачились все время, что снимали – с ноября по июнь».
Режиссер-постановщик и автор сценария Никита Власов и его соавтор Егор Чичканов рассказывают историю не только про первую женскую группу в СССР. Да, о ней тоже, но по-настоящему их зацепила история Александра Шишинина, простого парня, который создал по-настоящему народную группу и покорил страну.
Кирилл Бородулев: «Сериал – не в полном понимании классический байопик. Мы рассказываем историю человека, благодаря которому образовалась большая семья под названием «Комбинация». Показываем, через что они прошли, чтобы стать культовой группой. Тут больше история про задворки, чем про то, что хитовую группу может собрать каждый».
Так что под налетом ностальгии и по-настоящему крепких выражений обнаруживается вполне современная история людях, которые стремятся к цели, верят в свои силы и о том, как непросто в любое время добиваться успеха.
Третья серия 8-серийного проекта уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре Wink. Финал зритель увидит 24 октября.
18+
Текст: Анна Артамонова
Фото: предоставлены «Ростелеком»
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