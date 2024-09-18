Сериал «Комбинация»: зачем смотреть байопик о первой советской женской поп-группе

Песенки про бухгалтера, вишневую девятку и юбочку из плюша точно помнят те, кто застал 90-е. Возможно, кто-то даже отплясывал под группу «Комбинация» в зале ДК Свердлова (ныне пространство DKRT), где проходили такие дискотеки, что стоило через весь город приехать. Поэтому именно эта площадка была выбрана для показа нижегородским зрителям третьей серии сериала «Комбинация», которая сегодня официально вышла на платформе онлайн-кинотеатра Wink.

Вспоминали вкус напитка «Юпи» в дуэте с двумя кусочками колбаски, а также пробовали угадать образы известных моделей и кинозвезд, наблюдая за дефиле финалисток конкурса «Краса Нижнего». Небольшой ролик с содержанием первых двух серий киноистории напомнил показы в подпольных видеосалонах, где фильмы озвучивал голос Леонида Володарского. Можете взять прищепку и потренироваться самостоятельно.