Легендарный фестиваль фильмов об искусстве этой осенью впервые приедет в Нижний

С 21 октября по 3 ноября увидим картины участников и победителей Берлинского, Венецианского, Каннского, ММКФ, Sundance, TriBeCa и других. В культурной программе также анонсированы спецпоказы и секции с режиссерами, кинокритиками и сценаристами.

За шесть лет работы фестиваля от издания The Art Newspaper Russia Инны Баженовой его зрители увидели «Питер Линдберг. Женские истории» (приз зрительских симпатий Politiken), «Ван Гог. С любовью, Винсент» (номинация на Оскар), «Алфавит Питера Гринуэя» Саскии Боддеке, «Последний портрет» Стэнли Туччи, «Ренцо Пьяно, архитектор света» Карлоса Сауры, «Роден» Жака Дуайона и многие другие. И по-прежнему The ART Film Festival — единственный в стране киносмотр, который показывает исключительно кино об искусстве.

Вскоре организаторы обещают объявить программу этого года и другие подробности.