Легендарный фестиваль фильмов об искусстве этой осенью впервые приедет в Нижний

Обновленный The ART Film Festival (экс-The ART Newspaper Russia Film Festival) сбросил исключительно столичный статус вместе с прежним названием: теперь посмотреть фильмы о людях искусства из программ главных мировых кинофестивалей можно будет не только в Москве и Питере, но и в Нижнем Новгороде, а еще в Екатеринбурге, Перми, Владимире и Самаре. Главные премьеры TAFF в прошлом году — победитель Канн «Анатомия падения» о писательнице, которую обвинили в убийстве, и «Химера» итальянского режиссера Аличе Рорвахер, повествующий о кражах артефактов древнего искусства.
С 21 октября по 3 ноября увидим картины участников и победителей Берлинского, Венецианского, Каннского, ММКФ, Sundance, TriBeCa и других. В культурной программе также анонсированы спецпоказы и секции с режиссерами, кинокритиками и сценаристами.
За шесть лет работы фестиваля от издания The Art Newspaper Russia Инны Баженовой его зрители увидели «Питер Линдберг. Женские истории» (приз зрительских симпатий Politiken), «Ван Гог. С любовью, Винсент» (номинация на Оскар), «Алфавит Питера Гринуэя» Саскии Боддеке, «Последний портрет» Стэнли Туччи, «Ренцо Пьяно, архитектор света» Карлоса Сауры, «Роден» Жака Дуайона и многие другие. И по-прежнему The ART Film Festival — единственный в стране киносмотр, который показывает исключительно кино об искусстве.
Вскоре организаторы обещают объявить программу этого года и другие подробности.
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