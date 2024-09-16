Обошлись без катастрофы: инструкция, чем заменить Youtube

Проблемы с замедлением Youtube дали мощный буст развитию отечественных видеосервисов: просмотры детского контента на Wink увеличились в 50 раз, на «VK Видео» появились 14 000+ новых блогеров, RuTube рапортует о 2,6 млн загрузок приложения. Рассказываем, как расширить арсенал видеоплатформ, чтобы не отказываться от привычного видеоконтента.
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Кажется, первыми от замедления популярного видеохостинга пострадали родители, оставшись без привычного «костыля» в виде проигрывания мультфильмов. Знамя безотказной видеоняни подхватил Wink.ru — сервис существенно расширил библиотеку бесплатного детского контента (от «Трех котов» и «Барбоскиных» до «Лунтика» и «Фиксиков») и в августе зарегистрировал лавинообразный рост просмотров.
Бесплатным остается сервис «Родительский контроль», который регулирует время просмотра и не дает переключиться на более взрослый контент тем подросшим детям, которые уже научились самостоятельно жать на кнопки.
А где же блогеры?
Если с показом фильмов и мультфильмов неплохо справляются онлайн-кинотеатры, то где теперь искать свежий контент любимых блогеров? Проверяем «VK видео» — блогерам тоже не хочется терять свою аудиторию, поэтому с начала года сервис зарегистрировал уже более 14 тысяч новых авторов, и каждый второй из них воспользовался программой поддержки для перехода с других платформ.
Большую часть беглецов с замедленного Youtube принял национальный видеохостинг Rutubе: он увеличил мощности на треть и продолжает расти: ежедневно появляются более 300 тысяч видео. С помощью функции переноса в августе 2024 пользователи загрузили уже более 2,6 млн единиц контента.
Поиск без нервов
Когда ищешь нужное видео по названию или на определенную тему, больше всего раздражает, если найденный ролик не грузится. С этой проблемой поработал «Яндекс», дав пользователям возможность исключить из выдачи видеоконтент с медленной загрузкой. Сейчас в поиске «Яндекса» можно отсеять ролики только с тех платформ, где нет проблем со скоростью демонстрации контента. Новый фильтр работает и на компьютерах, и на мобильных устройствах. Для его применения нужно нажать кнопку в «Поиске» по видео.
Текст: Валентина Переведенцева
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