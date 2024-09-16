Обошлись без катастрофы: инструкция, чем заменить Youtube

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Кажется, первыми от замедления популярного видеохостинга пострадали родители, оставшись без привычного «костыля» в виде проигрывания мультфильмов. Знамя безотказной видеоняни подхватил Wink.ru — сервис существенно расширил библиотеку бесплатного детского контента (от «Трех котов» и «Барбоскиных» до «Лунтика» и «Фиксиков») и в августе зарегистрировал лавинообразный рост просмотров.

Бесплатным остается сервис «Родительский контроль», который регулирует время просмотра и не дает переключиться на более взрослый контент тем подросшим детям, которые уже научились самостоятельно жать на кнопки.