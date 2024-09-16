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Фильм с участием актера из Нижнего взял приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто

15 сентября в Канаде подвели итоги 49-го Toronto International Film Festival. Фильм «Анора» Шона Бэйкера (в России выйдет в прокат 17 октября), одну из главных ролей в котором сыграл лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Марк Эйдельштейн, получил приз зрительских симпатий. Триумфатор Каннского кинофестиваля разделил номинацию с «Жизнью Чака» Майка Флэнагана и «Эмилией Перес» Жака Одиара. 

Кадр из фильма

Главную женскую роль картины исполнила Майки Мэдисон (Сьюзан Аткинс, «Однажды в… Голливуде»). В русском касте «Аноры», помимо Марка Эйдельштейна, Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.

«Анора» — это история о молодой секс-работнице из Бруклина, которая выходит замуж за наследника российского олигарха. Российскому олигарху (Серебряков) это все не очень нравится, и он летит из России в США, чтобы убедить сына аннулировать неравный брак.

Приз зрительских симпатий — главная награда кинофестиваля, в Торонто победителей определяют по результатам зрительского голосования. Кроме того, это одна из наиболее престижных премий в мире — ее лауреаты довольно часто становятся обладателями «Оскара».

Лента «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера получила «Золотую пальмовую ветвь» на 77-ом Каннском кинофестивале. Бэйкер посвятил награду всем секс-работницам.
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