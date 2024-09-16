Фильм с участием актера из Нижнего взял приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто

Главную женскую роль картины исполнила Майки Мэдисон (Сьюзан Аткинс, «Однажды в… Голливуде»). В русском касте «Аноры», помимо Марка Эйдельштейна, Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.

«Анора» — это история о молодой секс-работнице из Бруклина, которая выходит замуж за наследника российского олигарха. Российскому олигарху (Серебряков) это все не очень нравится, и он летит из России в США, чтобы убедить сына аннулировать неравный брак.

Приз зрительских симпатий — главная награда кинофестиваля, в Торонто победителей определяют по результатам зрительского голосования. Кроме того, это одна из наиболее престижных премий в мире — ее лауреаты довольно часто становятся обладателями «Оскара».