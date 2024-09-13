«Драйв», «Одержимые злом», «Гора ведьм», «Планета Джанет»: кинонеделя с «НН.Собака.ru»

«Планета Джанет»

В отечественный прокат выходит взлелеянная критиками и европейскими фестивалями картина о взрослении, сепарации и воспитании. 11-летняя Лейси проводит каникулы не в летнем лагере со сверстниками, но с хиповатой мамой Джанет, ее бойфрендом и разными встречными-поперечными. У девочки копятся вопросы по поводу происходящего вокруг этой компашки, а сама родительница все сильнее тяготится созависимыми отношениями с дочерью и грузом ответственности за не по часам взрослеющее чадо.

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