«Драйв», «Одержимые злом», «Гора ведьм», «Планета Джанет»: кинонеделя с «НН.Собака.ru»

Смотрим поп-культурный феномен с архетипичным героем неонуара (Райан Гослинг), психологическую драму о взрослении и созависимости; к тому же есть сразу два хоррора — один фольклорный, про ведьм, другой жестокий и неуютный, про демонов и малоприятный процесс их изгнания (к обоим прилагается обсуждение в киноклубах!).
Где: «Орленок», ул. Большая Покровская, 39А
«Планета Джанет»
В отечественный прокат выходит взлелеянная критиками и европейскими фестивалями картина о взрослении, сепарации и воспитании. 11-летняя Лейси проводит каникулы не в летнем лагере со сверстниками, но с хиповатой мамой Джанет, ее бойфрендом и разными встречными-поперечными. У девочки копятся вопросы по поводу происходящего вокруг этой компашки, а сама родительница все сильнее тяготится созависимыми отношениями с дочерью и грузом ответственности за не по часам взрослеющее чадо.
18+
Где: «Синема парк Седьмое небо», ул. Бетанкура, 1
«Синема парк Фантастика», ул. Родионова, 187В
«Драйв»
Как из-за угла, неожиданный камбек главного неонуарного полотнища десятых с изобретательным экшеном, неоновым визуалом и пульсирующим синти-поповым саундтреком. Райан Гослинг тут хладнокровный водитель, который днем работает в автомастерской, а ночью помогает грабителям успешно скрываться с мест преступления. И только герой решает свернуть с топкой дорожки криминала, как тут же, конечно, встречает даму в беде.
18+
Где: Варварская 32, Нижполиграф, 3 этаж, Творческая группировка «Ничегострашного»
Когда: 14 сентября в 19:00
«Гора ведьм»
Испанский фолк-хоррор 1972 года. Фотограф отправляется в Пиренеи по служебным надобностям, где вскоре сталкивается со всякими странностями, перерастающими в ужасы. Например: начинают пропадать вещи (в том числе только купленный внедорожник целиком), проявляются фигуры людей на фотопленке, которых в реальности не было. А из-за неприятных разговоров про ведьм, орудующих в округе, становится как-то еще инфернальнее. Показ на испанском языке с русскими субтитрами.
18+
Где: «Штаб», Ул. Почаинская, 17
Когда: 19 сентября в 19:00
«Одержимые злом»
На встрече киноклуба в «Штабе» планируется просмотр прошлогоднего хоррор-хита от аргентинца Демиана Руньи. Два брата находят в деревне труп (в плохом состоянии) экзорциста, который пытался провести обряд и изгнать демона из местного жителя. Манипуляции с оскверненными останкам как обычно приводят к тому, что на волю вырывается демоническая сущность, которая завладевает телами людей словно инфекция.
Специальный гость показа – ведущая подкаста «Не один дома» Ксения Лоутон. Под ее присмотром рассуждаем об особенностях современных хорроров.
18+
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив пресс-служб
Комментарии (0)