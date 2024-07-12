«Второй акт», «Максин XXX», «Курение вызывает кашель»: киноуикенд «НН.Собака.ru»

Где: Александровский сад Когда: 12 и 13 июля в 21:00

«Воздушный маршал» и «Области тьмы» в «Парке Bistro»*

12 июля идем на «Области тьмы», фильм, напомним, с комплиментарным для бигфармы посылом: таблеточки можно любые, главное – соблюдать показания к применению. Будешь внимателен к аннотации – тебе и когнитивный ренессанс, и материальное благополучие, и на личном фронте большой и устойчивый успех, если не прибьют.

13 июля смотрим «Воздушного маршала». Лиам Нисон и Джулианна Мур, они летят, и у них проблемы, считаем иные подробности излишними.

* Показы проходят под открытым небом.