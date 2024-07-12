«Второй акт», «Максин XXX», «Курение вызывает кашель»: киноуикенд «НН.Собака.ru»

Если не на «Горький fest», то на историю о порнозвезде, которая хотела бы попробовать себя в чем-то еще, да мешает скорый на расправу маньяк, или на одну-две картины Дюпье в рамках программы вакцинации от любых форм абсурда, а то пойти и освежить в памяти фильм об удивительной пользе не прошедших сертификацию препаратов на свежем воздухе, конечно.
Где: в кинотеатрах города
«Второй акт»
Практически бессюжетная, или, напротив, многосюжетная, история Квентина Дюпье, снятая на частном аэродроме. Кто герой, какова главная мысль – непонятно и, по всей видимости, не имеет значения. Увлеченное издевательство над авторским кино, а может, просто прилежно-ироничная каталогизация всех его приемов. Картина открывала Канны в этом году, вероятно, во многом потому, что места в программе смотра отыскать для нее не получилось. Такое не впервые с контркультурным Дюпье. В ролях: Леа Сейду («Дюна: Часть вторая»), Луи Гаррель (Тео из «Мечтателей»), Венсан Линдон (имел связь с принцессой Монако). Из интересного: «Википедия» информирует, что фильм содержит самый длинный кадр в истории кино.
Где: в кинотеатрах города
«Максин XXX»
103-минутный ретрослешер от культовой студии A24 о выжившей, а потом и полностью состоявшейся порноактрисе. Можно было бы сказать, хорошее начало, но «Максин XXX» – уже третья серия хоррор-франшизы (до этого еще были мемный «X» и приквельный «Пэрл») Отсылки к кинопродукции того же жанра из 1980-х, хичкоковские оммажи, но главное, конечно, подробно показанное отделение одних частей тел от других. Робкие ручейки, игривые фонтаны и полноводные реки крови – все ж таки резня, надо понимать. Пусть и формалистская, но во многом эстетически стройная целостная резня.
Где: «ничегострашного», ул. Варварская, 32
Когда: 12 июля в 19:00
«Курение вызывает кашель»
Опять Квентин, опять Дюпье, но теперь лента двухгодичной давности. Латексные костюмы и прически расцвета Modern Talking по замыслу автора – предпочтительный метод дегероизации супергероев, который здесь применяется с размахом. А о чем вообще фильм? Снова не ясно, но мы уже поняли – это такой фирменный почерк. По сюжету Никотин, Метанол, Бензол, Аммиак и Ртуть (это имена героев) противостоят угрозам планетарного масштаба, а их суперспособность – заражать противников раком. И, похоже, это не бессмыслица, это смех как средство от абсурда, вероятно, единственное. Фильм демонстрируется с закадровым переводом.
Где: Александровский сад
Когда: 12 и 13 июля в 21:00
«Воздушный маршал» и «Области тьмы» в «Парке Bistro»*
12 июля идем на «Области тьмы», фильм, напомним, с комплиментарным для бигфармы посылом: таблеточки можно любые, главное – соблюдать показания к применению. Будешь внимателен к аннотации – тебе и когнитивный ренессанс, и материальное благополучие, и на личном фронте большой и устойчивый успех, если не прибьют.
13 июля смотрим «Воздушного маршала». Лиам Нисон и Джулианна Мур, они летят, и у них проблемы, считаем иные подробности излишними.
* Показы проходят под открытым небом.
Фото: архив пресс-служб
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