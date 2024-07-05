For all the dogs, ценителей юного Аль Пачино и резни в дремучих лесах: киновыходные от «НН.Собака.ru»

«Лохматые предки»

Для любителей необычного (очень необычного!), всего экспериментального и абстрактного. Эта комедия про бигфутов действительно немного крейзи. Они бродят по лесам Калифорнии, совокупляются, конечно, едят грибы, разумеется, и занимаются другими важными бигфутовыми делами. Это как полуторачасовая документалка на Discovery, но с междометиями, издаваемые Джесси Айзенбергом («Социальная сеть», «Иллюзия обмана») и Райли Кио («Дом, который построил Джек»), погребенными под тоннами грима.Трудно сказать, на какую аудиторию рассчитан фильм и зачем вообще нужен миру, но если рассматривать его как постмодернистский комментарий к ветхости традиционных киноформ, то автор картины — пока непризнанный гений.