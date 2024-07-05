For all the dogs, ценителей юного Аль Пачино и резни в дремучих лесах: киновыходные от «НН.Собака.ru»

Лохматые предки, лохматый семейный психолог, драма лохматых годов.
А если чуть подробнее: байопик про завистливых и влюбленных писателей, артхаус-эксперимент (над зрителем в основном) о рутине бигфутов с грибами и промискуитетом, главнейшая собачья комедия и прямо вот совсем мясной слешер. Назвали бы уикенд жарким, но что-то успели поостыть к климатическим метафорам за уходящую неделю.
Где: в кинотеатрах города
«Объясни мне любовь»
В российский прокат вышла картина Маргарет фон Тротты, одной из ключевых фигур нового немецкого кино конца прошлого века. Фирменная особенность ее метода — глубокие и сильные женские персонажи, например философ Ханна Арендт, революционер Роза Люксембург, активистка «Фракции Красной армии» Гудрун Энслин. А в этот раз режиссер обращается к биографии писательницы Ингеборги Бахман (тоже ключевой и знаковой). Фильм (номинант на «Золотого медведя» «Берлинале») показывает наиболее драматичный и сложный период ее жизни: когда на фоне профессионального успеха приходят разбирательства в отношениях со знаменитым писателем Максом Фришем. История о нежной любви и искренней зависти жарким летом в Париже.
Где: в кинотеатрах города
«Лохматые предки»
Для любителей необычного (очень необычного!), всего экспериментального и абстрактного. Эта комедия про бигфутов действительно немного крейзи. Они бродят по лесам Калифорнии, совокупляются, конечно, едят грибы, разумеется, и занимаются другими важными бигфутовыми делами. Это как полуторачасовая документалка на Discovery, но с междометиями, издаваемые Джесси Айзенбергом («Социальная сеть», «Иллюзия обмана») и Райли Кио («Дом, который построил Джек»), погребенными под тоннами грима.Трудно сказать, на какую аудиторию рассчитан фильм и зачем вообще нужен миру, но если рассматривать его как постмодернистский комментарий к ветхости традиционных киноформ, то автор картины — пока непризнанный гений.
Где: Александровский сад
Когда: 6 июля в 21:00
«Бетховен» в «Парке Bistro»
Кинопоказ с подзаголовком For all the dogs. Тут определенно без нас никак. Прячемся от зноя в липовой аллее, смотрим семейную комедию с классическим конфликтом отцов и детей, который успешно решается при участии третьего, мохнатого лица. А для четвероногих зрителей заведение готовит специальные угощения.
Где: «ничегострашного», ул. Варварская, 32
Когда: 5 июля в 19:00
«Паника в Нидл-парке»
Драма с очень молодым Аль Пачино (самая первая главная роль актера), которую Фрэнсис Форд Коппола показал боссам Paramount Pictures, чтобы убедить их дать «дьяволу» роль Майкла Корлеоне в фильме «Крестный отец». Бобби со своей девушкой Хелен синхронно идут ко дну бурного нарководоворота. Картина 1971 года не приукрашивая показывает нам изнанку мегаполиса, где отчаяние — это твой ежедневный будильник, но и любви есть место.
Где: в кинотеатрах города
«Нежить»
Канадский фильм ужасов успел получить немалое количество восторженных отзывов, а критики называют его самым радикальным и смелым хоррором года. Почему так? Главное отличие от соседей по жанру — необычная перспектива повествования. Картину сняли от лица маньяка, который кромсает (и кромсает) в лесу компанию студентов и вообще всех, кто попадется под руку. Расправа вышла зрелищной и изощренной. Если соскучились по примитивному, но эффектному крошилову на экране — маст вотч, только, чур, глаза ладошками не закрывать.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив пресс-служб
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