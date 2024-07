For all the dogs, ценителей юного Аль Пачино и резни в дремучих лесах: киновыходные от «НН.Собака.ru»

«Бетховен» в «Парке Bistro»

Кинопоказ с подзаголовком For all the dogs. Тут определенно без нас никак. Прячемся от зноя в липовой аллее, смотрим семейную комедию с классическим конфликтом отцов и детей, который успешно решается при участии третьего, мохнатого лица. А для четвероногих зрителей заведение готовит специальные угощения.