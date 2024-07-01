Марк Эйдельштейн в сериале о жизни куртизанок Петербурга начала прошлого века

Картина режиссера Николая Хомерики погружает зрителей в 1903 год. Санкт-Петербург, серебряный век, декаданс, роскошь и сопутствующие ей пороки. В остросюжетной драме запредельный уровень откровенности, поэтому обращаем внимание на возрастной ценз — 18+.

Марк Эйдельштейн здесь — едва вступивший во взрослую жизнь гимназист, сын баснословно богатого купца, подпавший под очарование работницы подпольного дома терпимости. Главные героини — Ксения и Стеша служат в этом самом доме под контролем благообразной и безжалостной мадам (Виктория Исакова). Девушки продают тело, чувства, флирт и иллюзию любви. Кажется, кроме красоты у них ничего нет. Но на самом деле им доступна тайная сила, которой они могут изменить все.

Жанр «Чистых» определяем как триллер. Смотреть можно уже сейчас на WINK.

А одно из последних интервью Марка Эйдельштейна вот здесь.