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Кино и сериалы

Марк Эйдельштейн в сериале о жизни куртизанок Петербурга начала прошлого века

Первые три серии сериала «Чистые» с участием актера из Нижнего Марка Эйдельштейна уже в сети. Мы, как и всегда, — пристально следим! Помимо лауреата премии «ТОП 50» в касте весь цвет: Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Даниил Воробьев, Риналь Мухаметов, Софья Синицына и другие.

Картина режиссера Николая Хомерики погружает зрителей в 1903 год. Санкт-Петербург, серебряный век, декаданс, роскошь и сопутствующие ей пороки. В остросюжетной драме запредельный уровень откровенности, поэтому обращаем внимание на возрастной ценз — 18+.

Марк Эйдельштейн здесь — едва вступивший во взрослую жизнь гимназист, сын баснословно богатого купца, подпавший под очарование работницы подпольного дома терпимости. Главные героини — Ксения и Стеша служат в этом самом доме под контролем благообразной и безжалостной мадам (Виктория Исакова). Девушки продают тело, чувства, флирт и иллюзию любви. Кажется, кроме красоты у них ничего нет. Но на самом деле им доступна тайная сила, которой они могут изменить все.

Жанр «Чистых» определяем как триллер. Смотреть можно уже сейчас на WINK. 
А одно из последних интервью Марка Эйдельштейна вот здесь

 

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