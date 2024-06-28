Вестерн-эпопея, китайский неонуар и никакого секса, пожалуйста: кино-уикенд «НН.Собака.ru»

«Горизонты: Часть 1»

Первая часть (из четырех заявленных) масштабной исторической эпопеи о Гражданской войне в США. Кевин Костнер, вернувшись в режиссерское кресло (спустя 21 год), по всей видимости, захотел повторить успех «Танцующих с волками» (семь «Оскаров»). Потому вновь обращается к теме противостояния индейцев и колонизаторов, но на этот раз щедро пропитав сюжет экшеном. Помимо самого Костнера, в ролях Сиенна Миллер («Слоеный торт»), Джена Мэлоун («Неоновый демон») и Сэм Уортингтон («Аватар»). В недосформировавшейся статье о «Горизонтах» в русской Википедии говорится, что на премьере в Каннах Костнеру и картине аплодировали 10 минут. Все твердят, что получилось эпично, в части хронометража – безусловно. Три часа и одна минута – даже если очень-очень любишь вестерны – вряд ли пролетят совсем незаметно. Впрочем, бюджет в 100 миллионов долларов (из которых 38 млн самого Костнера!) куда более красноречиво дает понять масштабы содеянного.