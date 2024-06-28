Вестерн-эпопея, китайский неонуар и никакого секса, пожалуйста: кино-уикенд «НН.Собака.ru»

На этой неделе идем смотреть фильм, на который Костнер предположительно потратил последние деньги, закрепощенную комедию незавидных положений, постмодернистский детектив про 1990-е в Поднебесной и дважды на советскую классику под открытым небом.
Где: в кинотеатрах города
Когда: с 27 июня
«Только течет река»
В отечественный прокат выходит фильм из «Особого взгляда» прошлогоднего Каннского кинофестиваля. Молодой капитан полиции расследует убийство (а потом и серию убийств). Предполагаемый преступник быстро находится, и начальство требует закрыть дело, но героя не покидает ощущение, что история посложнее и позапутаннее. В основе – китайский постмодернистский роман. Все снято на пленку, и это добавляет выпуклости бесприютному сеттингу, который иногда прямо-таки убог, но так и задумано. Герой помнит прошлое отрывочно, настоящее тоже дается ему с трудом. Иначе говоря, если это и криминальный триллер, то лишь внешне, а так, конечно, экзистенциальная обездвиживающая само время поэма.
Где: в кинотеатрах города
Когда: с 27 июня
«Горизонты: Часть 1»
Первая часть (из четырех заявленных) масштабной исторической эпопеи о Гражданской войне в США. Кевин Костнер, вернувшись в режиссерское кресло (спустя 21 год), по всей видимости, захотел повторить успех «Танцующих с волками» (семь «Оскаров»). Потому вновь обращается к теме противостояния индейцев и колонизаторов, но на этот раз щедро пропитав сюжет экшеном. Помимо самого Костнера, в ролях Сиенна Миллер («Слоеный торт»), Джена Мэлоун («Неоновый демон») и Сэм Уортингтон («Аватар»). В недосформировавшейся статье о «Горизонтах» в русской Википедии говорится, что на премьере в Каннах Костнеру и картине аплодировали 10 минут. Все твердят, что получилось эпично, в части хронометража – безусловно. Три часа и одна минута – даже если очень-очень любишь вестерны – вряд ли пролетят совсем незаметно. Впрочем, бюджет в 100 миллионов долларов (из которых 38 млн самого Костнера!) куда более красноречиво дает понять масштабы содеянного.
Где: «Ничегострашного», ул. Варварская, 32
Когда: 28 июня в 19:00
«Никакого секса, пожалуйста, мы британцы»
Насчет британцев существует много стереотипов: их любимый напиток – чай, главная тема разговора – погода, едят они преимущественно овсянку и фиш энд чипс, а режиссер Клифф Оуэн в 1973 году считал, что они еще и против секса. Из-за оплошности почты на адрес молодоженов приходит посылка с пикантными контентом и аксессуарами, потом ни с того ни сего является свекровь, банковский инспектор с проверкой плюс в городе объявляют войну распространителям фильмов для взрослых. И что-то со всем этим семейству придется делать, и сделано будет избыточно, как и предписывает энергичный британский фарс.
Где: Александровский сад
Когда: 28 и 29 июня в 21:00
«Операция Ы» и «Курьер» под открытым небом
Парк Bistro красиво завершает июнь показом советской классики под сенью лип. В пятницу вновь обращаемся к приключениям Шурика и рассуждаем о комедийном гении Гайдая за коктейлями из специального меню, в субботу надеваем пальто и мечтаем о чем-нибудь великом за просмотром «Курьера».
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив пресс-служб
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