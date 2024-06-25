В Нижнем «Злые люди»

Съемки сериала по книге нижегородского писателя Николая Свечина «Хроники Сыска» о приключениях частного детектива Алексея Лыкова стартовали официально. Действие происходит в Нижнем Новгороде позапрошлого века. Играют Нагиев, Пегова, Лыков (но не Лыкова).
До середины этой недели съемочная группа Кима Дружинина работает на Верхне-Волжской набережной. «НН.Собака.ru» на площадке проникается атмосферой «прекрасной эпохи» и бьет посуду ради всего хорошего.
Ким Дружинин, режиссер: «Почему мы снимаем картину «Злые люди» в Нижнем? Потому что здесь началась история сыщика Лыкова, которую написал Николай Свечин. Мы собрали очень мощный актерский состав: это Ирина Пегова, Дмитрий Нагиев, Александр Лыков, Петр Рыков, Виктория Пучкова и так далее. Вообще мне нравятся работать с интересными героями и историями. Когда я прочитал сценарий, то сразу зацепился за обе составляющие».
Будут сцены и на берегу Волги. Как говорит режиссер, «приехать в Нижний Новгород и не снять реку – странно». В планах также съемки в Костроме, Москве и Петербурге. Создатели определяют «Злых людей» как иронический детектив. Вот персонаж Александра Лыкова, начальник местного сыска, например, не ровно дышит к трудам Даля. Не известно, иронично ли показана эта приязнь, но актер признается, что она роднит его с героем.
Александр Лыков, актер: «Первые дни на съемочной площадке всегда волнительны, никогда точно не знаешь, какие отношения сложатся с твоим персонажем, доверится ли он тебе или нет. Лучше, когда происходит максимальное отстранение от героя. Когда мало схожих с ним черт, проще работать. А если у вас много общего, тяжелее его идентифицировать отдельно от себя, получается, что ты не как персонаж, а сам оказываешься в предлагаемых обстоятельствах. В этой картине я буду играть начальника сыска Павла Афанасьевича Благово и это персонаж, с которым у меня нет каких-то общих черт. Разве что любовь к Далю».
По мнение Олега Берковича, заместителя губернатора региона, отечественная киноиндустрия недостаточно уделяла внимание «показу Нижегородской ярмарки». Предполагается, что новый сериал должен исправить эту оплошность.
Олег Беркович, заместитель губернатора Нижегородской области: «Знаете, за последнее время Нижний привлек много федерального внимания, и это внимание конвертировалось, в том числе и в экранизированные истории, потому что кино создает легенды. Это то, что трудно сделать обычными способами. Можно снять рекламный ролик, рассказать какую-то байку, но нет другого такого инструмента, который мог бы погрузить человека в другую эпоху. Когда твоему городу больше 800 лет, у тебя есть невероятное количество исторического материала, который должен быть рассказан. Каждое новое поколение говорит немножко иначе, поэтому для каждого поколения нужно снимать какие-то важные, интересные фильмы. Нижний — это не только про ополчение 1612 года, это, конечно же, и Нижегородская ярмарка. И вот про Нижегородскую ярмарку толком ничего не снято. Какие-то фрагменты только, кусочки. «Злые люди» — это первый полноценный рассказ и показ Нижегородской ярмарки, живой, с купцами, бандитами и прочим колоритом того времени».
Премьера сериала «Злые люди» должна состояться до конца этого года.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив пресс-службы
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