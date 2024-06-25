В Нижнем «Злые люди»

Ким Дружинин, режиссер: «Почему мы снимаем картину «Злые люди» в Нижнем? Потому что здесь началась история сыщика Лыкова, которую написал Николай Свечин. Мы собрали очень мощный актерский состав: это Ирина Пегова, Дмитрий Нагиев, Александр Лыков, Петр Рыков, Виктория Пучкова и так далее. Вообще мне нравятся работать с интересными героями и историями. Когда я прочитал сценарий, то сразу зацепился за обе составляющие».

Будут сцены и на берегу Волги. Как говорит режиссер, «приехать в Нижний Новгород и не снять реку – странно». В планах также съемки в Костроме, Москве и Петербурге. Создатели определяют «Злых людей» как иронический детектив. Вот персонаж Александра Лыкова, начальник местного сыска, например, не ровно дышит к трудам Даля. Не известно, иронично ли показана эта приязнь, но актер признается, что она роднит его с героем.