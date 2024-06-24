Александр Велединский: «В кино можно все»

В кино можно все. Но ты сам ставишь рамки, опираясь на опыт и совесть. Лично я ориентируюсь на желание показать или не показать фильм своим детям, девочкам 12–13 лет. В любом случае выводы помогают делать родители. Я об этом думаю всегда, поэтому у меня нет злых, человеконенавистных картин. Есть жестокие, но даже в них остается надежда.

Любимым, важным фильмом для меня стал «В Кейптаунском порту». Я знаю, что хотел в нем сказать, и знаю, что у меня это получилось. Оригинальный сценарий, полностью придуманное мной кино. Некоторым его сложно воспринимать, но кто досматривает до конца – тот пересматривает и второй, и третий раз. Этот фильм о том, что случайность – улыбка Бога. Вообще режиссер начинается с темы. Если она не устраивает, не волнует, не скребет, не ранит, не будит по ночам, то я за нее не возьмусь.

Идея фильма «1993» совпала с моей личной. Тема путча всегда во мне жила. Но я понимал, что это очень дорогой проект и, чтобы кого-то соблазнить им, надо было сначала написать сценарий. Продюсеры сами меня нашли. Хотя они не знали, что 30 лет назад, а именно 1 октября, я был в центре событий. Вместе с сокурсниками пошел посмотреть, что происходит в стране, и попал под обстрел. Конечно, «1993» не окупился. Но, я думаю, он снят не впустую. О нем спорят с пеной у рта.

Я не пересматриваю свои работы. Только старые, дипломные, когда показываю их студентам. Какой смысл два часа сидеть и смотреть то, что можно найти в интернете? Все очень неплохо, но я вижу косяки и делаю профессиональные выводы. Без ляпов и ошибок ничего не бывает. Если об этом париться, то и не стоит ничего снимать. Однажды я сказал Александру Анатольевичу Прошкину (режиссер. – Прим. редакции): «По-моему, все плохо, все ужасно, все разваливается, я все ненавижу». И он мне тогда ответил: «Отлично, это будет преследовать тебя всю жизнь. Просто продолжай работать, может быть, получится хорошо».

Кино – единственный вид искусства, у которого есть дата рождения. А значит, должна быть и дата смерти. Поэтому невозможно не думать о том, для кого это все делается. Кто-то говорит, что ему наплевать на зрителя. Но я не верю. Даже если это хорошие режиссеры, кинематографисты. Не верю. Лукавство. Все хотят быть понятными и понятыми. Я не исключение. Иначе не занимался бы кино, так как на самом деле это довольно грубая деятельность, зависящая от денег и технологий. А еще все хотят признания. Просто говорить про это иногда стыдно. Порой хочется выглядеть умнее.

«Евгений Онегин» помогает мне жить. Это моя настольная книга, поэтому она вся зачитана. И однажды я даже придумал сюжет: если Пушкина переместить в наше время, он просто задохнется из-за изменившейся не в лучшую сторону экологии. Из этого мог бы, наверное, получиться метафоричный, но очень жесткий фильм.