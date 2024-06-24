Александр Велединский: «В кино можно все»

Нижний – Горький, Рождественская – Маяковка, город – история. Сценарист и режиссер Александр Велединский, автор «1993» (одного из самых обсуждаемых фильмов года!) погружается в воспоминания о юности и делится с «НН.Собака.ru» своими принципами – в кино и в жизни.
Я жил не в самом спокойном районе Горького – на Бекетовке. Но я не могу сказать, что меня сформировало именно место. Все-таки больше всего на меня повлияли люди. В первую очередь, конечно, родители и их друзья. Мой отец работал в ОКБМ (Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова. – Прим. редакции), и его окружали очень интересные физики.
Почти в каждом моем фильме есть персонаж с фамилией Кирсанов. Так передаю привет своему другу со школьных времен Ивану. Мы с ним с первого класса вместе, как в «Бригаде», хоть и видимся нечасто, так как живем в разных городах. Вообще в Нижнем много моих близких. Друзья из Политеха (Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева. – Прим. редакции): Володя Болотин и его жена Татьяна, Андрей Выборнов. Уникальный человек, целая планета Алик Якубович (фотограф, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода». – Прим. редакции), с которым мы познакомились уже в возрасте. Со всеми списываемся и стараемся встречаться. Но главное, что здесь живет мой младший сын, Москва ему не зашла.
С Алексеем Балабановым учились через дорогу. В одни годы. Он в Инязе (Нижегородский государственный лингвистический университет. – Прим. редакции), а я в Политехе. Конечно, тогда мы еще не были знакомы, но когда выяснили этот факт – было забавно. Леша хорошо знал город, и он его здорово снял в начале нулевых. Мне очень нравятся «Жмурки».
Часто вспоминаю бывшую Маяковку, очень кинематографичное место. Но никак не соберусь снимать фильм в родном городе, только студенческие работы создавал в Горьком. Как-то не складывается, да и сюжета, который можно поместить сюда, пока нет. Надеюсь, будет. Прямо сейчас медленно, но верно работаю над сценарием, который попробую реализовать в Нижнем, если хватит здоровья и сил.
В кино можно все. Но ты сам ставишь рамки, опираясь на опыт и совесть. Лично я ориентируюсь на желание показать или не показать фильм своим детям, девочкам 12–13 лет. В любом случае выводы помогают делать родители. Я об этом думаю всегда, поэтому у меня нет злых, человеконенавистных картин. Есть жестокие, но даже в них остается надежда.
Любимым, важным фильмом для меня стал «В Кейптаунском порту». Я знаю, что хотел в нем сказать, и знаю, что у меня это получилось. Оригинальный сценарий, полностью придуманное мной кино. Некоторым его сложно воспринимать, но кто досматривает до конца – тот пересматривает и второй, и третий раз. Этот фильм о том, что случайность – улыбка Бога. Вообще режиссер начинается с темы. Если она не устраивает, не волнует, не скребет, не ранит, не будит по ночам, то я за нее не возьмусь.
Идея фильма «1993» совпала с моей личной. Тема путча всегда во мне жила. Но я понимал, что это очень дорогой проект и, чтобы кого-то соблазнить им, надо было сначала написать сценарий. Продюсеры сами меня нашли. Хотя они не знали, что 30 лет назад, а именно 1 октября, я был в центре событий. Вместе с сокурсниками пошел посмотреть, что происходит в стране, и попал под обстрел. Конечно, «1993» не окупился. Но, я думаю, он снят не впустую. О нем спорят с пеной у рта.
Я не пересматриваю свои работы. Только старые, дипломные, когда показываю их студентам. Какой смысл два часа сидеть и смотреть то, что можно найти в интернете? Все очень неплохо, но я вижу косяки и делаю профессиональные выводы. Без ляпов и ошибок ничего не бывает. Если об этом париться, то и не стоит ничего снимать. Однажды я сказал Александру Анатольевичу Прошкину (режиссер. – Прим. редакции): «По-моему, все плохо, все ужасно, все разваливается, я все ненавижу». И он мне тогда ответил: «Отлично, это будет преследовать тебя всю жизнь. Просто продолжай работать, может быть, получится хорошо».
Кино – единственный вид искусства, у которого есть дата рождения. А значит, должна быть и дата смерти. Поэтому невозможно не думать о том, для кого это все делается. Кто-то говорит, что ему наплевать на зрителя. Но я не верю. Даже если это хорошие режиссеры, кинематографисты. Не верю. Лукавство. Все хотят быть понятными и понятыми. Я не исключение. Иначе не занимался бы кино, так как на самом деле это довольно грубая деятельность, зависящая от денег и технологий. А еще все хотят признания. Просто говорить про это иногда стыдно. Порой хочется выглядеть умнее.
«Евгений Онегин» помогает мне жить. Это моя настольная книга, поэтому она вся зачитана. И однажды я даже придумал сюжет: если Пушкина переместить в наше время, он просто задохнется из-за изменившейся не в лучшую сторону экологии. Из этого мог бы, наверное, получиться метафоричный, но очень жесткий фильм.
Главный редактор журнала: Алена Зобова
Текст: Анастасия Андреянова
Директор по фотографии: Юлия Зудилина
Фото: Андрей Репин
Стиль: Настя Копейкина
Благодарим Русский музей фотографии за помощь в организации съемки
«НН.Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:
Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH Автолига
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
Комментарии (0)