Психоделический, суперзлодейский, но поэтичный киноуикенд от «НН.Собака.ru

Поговорим о саунд-дизайне «Экстаза» на презентации независимого киножурнала, попрощаемся с прошлым на берегу Сицилии, попробуем выплыть из омута японского саспенса от создателя «Звонка».
Где: ул. Почаинская, 17Ж
Когда: 20 июня в 19:00
«Экстаз» и презентация третьего номера «Синема рутин»
20 июня в 19:00 – киноклуб Лиды Кравченко в «Штабе». Сначала смотрим головокружительно-провокационный триллер Гаспара Ноэ про вечеринку танцоров с разнообразными запрещенными и очень запрещенными веществами (спойлер – для кого-то из неистовых тусовщиков кончилось все так себе, для кого-то прямо вот плохо!). А после обсуждаем звуковые спецэффекты фильма вместе с управляющим партнером «Синема рутин» Андреем Серовым, который, кроме того, представит третий номер киножурнала, как раз посвященный многогранности и сложности звука в синематографе.
Где: «ничегострашного», ул. Варварская, 32
Когда: 21 июня в 19:30
«Джокер»
Смотрим на пожирающий себя Готэм в непривычной перспективе (не из-под маски супергероя). История формирования и усложнения главного антагониста в современной поп-культуре с отсылками к «Таксисту» и «Королю комедии» Скорсезе. Два «Оскара», два «Глобуса», BAFTA (три!). При рейтинге R все равно больше миллиарда сборов в мировом прокате. И понятно, о чем это говорит: супергеройские (суперзлодейские в данном случае) фильмы вполне могут быть интересны не только фэнам жанра, просто снимать нужно как следует. Ну, и впечатляющий бенефис Хоакина Феникса опять же – сверхъестественная актерская работа, которую тут же признали все его коллеги как один.
Где: «Рекорд», ул. Пискунова, 11/7
Когда: 22 июня в 19:00
Предпоказ фильма «Фолия» в «Рекорде»
Французская психологическая драма о попытках распрощаться с прошлым с интернациональным актерским составом из Франции, Италии, Гонконга и России. В одной из главных ролей – Даниил Воробьев («Триггер», «Гром: Трудное детство»). Лето, побережье Сицилии, что чуть-чуть снижает общий уровень проблематики ленты. После несчастного случая на съемочной площадке режиссер пытается собраться и собрать свои воспоминания воедино, постепенно, однако, выясняя, что его фильм о постоянном возвращении к потерянной любви вовсе не должен был состояться. В общем, поэтично и загадочно в равной степени. Картину демонстрируют на языке оригинала с русскими субтитрами.
Где: «Синема парк», «Седьмое небо», ул. Бетанкура, 1
Когда: 24 июня в 19:30
«Темные воды»
Японский ужастик из нулевых (аж 2002-й) от режиссера «Звонка» Хидэо Наката. Есими с шестилетней дочерью живут в мрачном многоквартирном доме, где по-хорошему не жить надо, а саспенс снимать. Надвигается потоп от протечки потолка. Тот тут, то там постоянно всплывает красная сумка с зайчиком, принадлежавшая девочке, которая, разумеется, пропала, и, конечно же, при загадочных обстоятельствах. А иные, кстати, считают, что и вовсе это никакой не фильм ужасов, а тонкая драма о трудностях материнства.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив пресс-служб
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