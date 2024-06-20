Психоделический, суперзлодейский, но поэтичный киноуикенд от «НН.Собака.ru

«Джокер»

Смотрим на пожирающий себя Готэм в непривычной перспективе (не из-под маски супергероя). История формирования и усложнения главного антагониста в современной поп-культуре с отсылками к «Таксисту» и «Королю комедии» Скорсезе. Два «Оскара», два «Глобуса», BAFTA (три!). При рейтинге R все равно больше миллиарда сборов в мировом прокате. И понятно, о чем это говорит: супергеройские (суперзлодейские в данном случае) фильмы вполне могут быть интересны не только фэнам жанра, просто снимать нужно как следует. Ну, и впечатляющий бенефис Хоакина Феникса опять же – сверхъестественная актерская работа, которую тут же признали все его коллеги как один.