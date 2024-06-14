Хоррор, переехавший «Поезд в Пусан», почти «Ла-Ла Ленд», суперклассика аниме: киновыходные в Нижнем от «НН.Собака.ru»

У нас на этой неделе настоящий клуб кинопутешественников: искренний и очень-очень музыкальный мамблкор из Штатов, корейские ужасы про редких специалистов, экопритча из Венгрии, но об индейцах, программный мульт из Японии.
Где: в кинотеатрах города
«Проклятие: Зов могилы»
Самый кассовый хоррор из Южной Кореи (да, «Поезд в Пусан» теперь не номер один) со звездой «Олдбоя» Чхве Мин Сик в главной роли. Зажиточное семейство исстрадалось от родового проклятия, и, чтобы снять порчу, семья нанимает специалистов, которые должны найти, выкопать и сжечь останки прадеда (где ж такому учат-то?). Южнокорейские режиссеры – мастера жанрового разнообразия, и Чан Джэ Хен действует примерно в той же канве, смешивая классический ужастик со скрепно-исторической драмой.
Где: «ничегострашного», ул. Варварская, 32
Когда: 15 июня в 19:00
«Гай и Мэдлин на скамейке в парке»
Самая первая режиссерская работа Дэмьена Шазелла («Одержимость», «К звездам»), концепцию этой индидрамы он перенес в «Ла-Ла Ленд» и получил «Оскар». «Гай и Мэдлин» – привычная зарисовка из частной жизни двух молодых людей в большом городе, которые расстаются, бранятся, но понимают, что не могут друг без друга (для таких фильмов даже термин специальный придумали – мамблкор). Музыка здесь не менее важна, чем в более трагикомедийной инкарнации, она говорит о чувствах и переживаниях героев иногда существенно больше, чем они сами в кадре. Над саундтреком работал Джастин Гурвиц, который позже приложил руку к «Одержимости» и «Ла-Ла Ленду».
Где: в кинотеатрах города
«Четыре души койота»
Венгерское кино – редкость в отечественном кинопрокате. Картины – кандидаты на «Оскар» от Венгрии – феномен отечественного кинопроката. Красивая экоприключенческая 2D-анимация об индейских племенах, которые протестуют против постройки нефтепровода на родной земле. Как связан венгерский режиссер Арон Гаудер с проблемами коренных народов Америки, мы не поняли, но фильм работает с универсальной и актуальной темой и учит жизни в гармонии с природой.
Где: «Седьмое небо», ул. Бетанкура, 1
«Фантастика», ул. Родионова, 187В
Когда: 16 июня в 15:00
«Унесенные призраками»
Повторный показ, пожалуй, самой известной работы Хаяо Миядзаки, которая для многих в принципе открыла жанр аниме. Семья десятилетней Тихиро Огино и она сама случайно попадают в мир духов, где ее родители превращаются в свиней. Чтобы спасти их и вернуться домой, девочка должна преодолеть множество испытаний. Поучительная история о жадности с критикой культуры потребления, проблеме вынужденного взросления и гармоничных отношениях с окружающим миром.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив пресс-служб
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