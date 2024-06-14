Хоррор, переехавший «Поезд в Пусан», почти «Ла-Ла Ленд», суперклассика аниме: киновыходные в Нижнем от «НН.Собака.ru»

«Гай и Мэдлин на скамейке в парке»

Самая первая режиссерская работа Дэмьена Шазелла («Одержимость», «К звездам»), концепцию этой индидрамы он перенес в «Ла-Ла Ленд» и получил «Оскар». «Гай и Мэдлин» – привычная зарисовка из частной жизни двух молодых людей в большом городе, которые расстаются, бранятся, но понимают, что не могут друг без друга (для таких фильмов даже термин специальный придумали – мамблкор). Музыка здесь не менее важна, чем в более трагикомедийной инкарнации, она говорит о чувствах и переживаниях героев иногда существенно больше, чем они сами в кадре. Над саундтреком работал Джастин Гурвиц, который позже приложил руку к «Одержимости» и «Ла-Ла Ленду».