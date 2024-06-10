«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Кино и театр»

17 июня состоится церемония награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024. Мы встретимся с нашими героями и гостями в ажурно-стальном дворце у слияния двух великих рек — в Пакгаузах на Стрелке. А пока готовимся и знакомимся с лауреатами номинации «Кино и театр».