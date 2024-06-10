«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Кино и театр»

17 июня состоится церемония награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024. Мы встретимся с нашими героями и гостями в ажурно-стальном дворце у слияния двух великих рек — в Пакгаузах на Стрелке. А пока готовимся и знакомимся с лауреатами номинации «Кино и театр».
Марк Эйдельштейн
Актер
Александр Велединский
Режиссер и сценарист
Денис Румянцев
Актер
Алла Забегалова
Директор Нижегородского театра кукол
Евгений Пыхтин
Продюсер и актер
«НН. Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:
Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH Автолига
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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