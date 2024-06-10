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«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Кино и театр»

17 июня состоится церемония награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024. Мы встретимся с нашими героями и гостями в ажурно-стальном дворце у слияния двух великих рек — в Пакгаузах на Стрелке. А пока готовимся и знакомимся с лауреатами номинации «Кино и театр».

Марк Эйдельштейн Актер
Валентин Блох, фото предоставлено пресс-службой

Марк Эйдельштейн

Актер

Александр Велединский Режиссер и сценарист
Андрей Репин

Александр Велединский

Режиссер и сценарист

Денис Румянцев Актер
Мария Пушкова

Денис Румянцев

Актер

Алла Забегалова Директор Нижегородского театра кукол
Арина Федотова

Алла Забегалова

Директор Нижегородского театра кукол

Евгений Пыхтин Продюсер и актер
Александра Пряхина

Евгений Пыхтин

Продюсер и актер

«НН. Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:

Генерального партнера — клинику «САДКО»

Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»

Официального партнера — VOYAH Автолига

Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»

Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»

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