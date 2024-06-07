Просветленный Ривз, поющий Маус, пьющий Харрельсон: кино-уикенд «НН.Собака.ru»

В котором нашлось место утонченной иногда до полного опрощения сатире, инфернальному ТV-триллеру, авангардной анимации из 1940-х и обнадеживающей мультикультурной драме.
Где: «Орленок», ул. Большая Покровская, 39а
Когда: с 6 июня
«Маленький Будда»
Ищем свет на ретроспективном показе фильма Бернардо Бертолуччи («Мечтатели», «Последний император») и смотрим на молодого, «доматричного» Киану Ривза. Фильм поделен на две истории: почти современные нам буддийские монахи по всему миру ищут кандидата на должность нового ламы, в котором воплотилась душа ранее умершего; в древности принц Сиддхартха, просветлев, становится буддой Гаутамой. Режиссер хотел детально воссоздать антураж событий – съемки проходили в Непале, а роли некоторых лам исполнили известные буддийские деятели, они же выступили консультантами фильма.
У фильма интересные награды – «Грэмми» за лучшую инструментальную композицию, «Золотая Малина» худшей новой звезде Крису Айзеку.
Где: в кинотеатрах города
Когда: с 6 июня
«Полночь с дьяволом»
О, еще одна история о продаже души дьяволу! Но, говорят, Стивену Кингу понравилось. В канун Хэллоуина ведущий лэйт-найт-шоу, которого играет Давид Дастмалчян («Пленницы», «Отряд самоубийц»), пытается взять интервью у демона, чтобы подтянуть рейтинги передачи. В скрупулезно стилизованной под американские ток-шоу 1970-х студии с каждой минутой укрупняется тень руки с ножом за шторкой в ванной, то есть нарастает его кошмарное величество саспенс. Много прилежных отсылок к классическим хоррорам, и вообще страшно хорошо.
Где: «Ничегострашного», ул. Варварская, 32
Когда: 7 июня в 19:00
«Треугольник печали»
Модели, олигархи (не без русского воротилы) и алкогольно разнузданный капитан-марксист отправляются в роскошный круиз и терпят кораблекрушение – звучит как начало анекдота, который фильм чем-то, кстати, действительно напоминает. Но вообще-то это завязка триумфатора Канн и одной из главных лент 2022 года режиссера Рубена Эстлунда (вторая его «ветка»). Вышеперечисленные выжившие оказываются на необитаемом острове, и тут у них все становится с ног на голову, в смысле социальной иерархии тоже. Прямолинейность сатиры фильм не портит – иногда нужно без обиняков. А три номинации на «Оскар», ну и упомянутый европейский фестиваль как бы говорят нам, что именно так все и было задумано.
Где: «Клуб», ул. Варварская, 32
Когда: 9 июня в 17:00
«Фантазия» и «Властелины времени»
В это воскресенье на художественном маркете «Клуба» показывают «Фантазию» – авангардную анимацию Диснея 1940 года из восьми новелл. Тут Микки Маус занят уборкой под Поля Дюка, танцы грибов сопровождает «Щелкунчик» Чайковского, а вымирание динозавров озвучили Стравинским. После остаемся смотреть научно-фантастический мультфильм «Властелины времени» с ярким визуалом от Жана Жиро («Жандарм из Сан-Тропе» и много других комедийных хитов с Луи де Фюнесом).
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив пресс-служб
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