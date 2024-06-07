Просветленный Ривз, поющий Маус, пьющий Харрельсон: кино-уикенд «НН.Собака.ru»

«Треугольник печали»

Модели, олигархи (не без русского воротилы) и алкогольно разнузданный капитан-марксист отправляются в роскошный круиз и терпят кораблекрушение – звучит как начало анекдота, который фильм чем-то, кстати, действительно напоминает. Но вообще-то это завязка триумфатора Канн и одной из главных лент 2022 года режиссера Рубена Эстлунда (вторая его «ветка»). Вышеперечисленные выжившие оказываются на необитаемом острове, и тут у них все становится с ног на голову, в смысле социальной иерархии тоже. Прямолинейность сатиры фильм не портит – иногда нужно без обиняков. А три номинации на «Оскар», ну и упомянутый европейский фестиваль как бы говорят нам, что именно так все и было задумано.