Кровавый Винни, дикий Вигго и все, все, все: киновыходные в Нижнем от «НН.Собака.ru»

«Винни-Пух: Кровь и мед 2»

Они опять сделали это c Винни. По какой-то причине фильм попал в нашу подборку – предмет будущего редакционного разбирательства. А главное его достоинство, судя по всему, в том, что он немного получше первой серии сиквела, которая, кстати, оказалась коммерчески успешной. Создатели заработали пять миллионов долларов при бюджете в каких-то 100 тысяч. Очень альтернативная версия Винни-Пуха Алана Милна о мести Кристоферу Робину. Когда-то милые животные, а теперь кошмарные антропоморфные монстры смывают все свои обиды в кровавой бане. Кошмарней только рейтинг предыдущей части на imdb – 2,9 из 10, у новой, кстати, пока дела получше, 5 из 10. Появление хоррор-мема оказалось возможным из-за истечения срока авторских прав на персонажей писателя.