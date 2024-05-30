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Кино и сериалы

Кровавый Винни, дикий Вигго и все, все, все: киновыходные в Нижнем от «НН.Собака.ru»

Смотрим мемный слешер (с ужасающим рейтингом), в котором некому воскликнуть: «Винни, Винни, что с тобой?», идем на канонический вестерн с каноническим же шерифом; воспитываем и перевоспитываем себя в любви.

Где: в кинотеатрах города
Когда: с 30 мая

«Монтессори: Воспитание любовью»

Франко-итальянский байопик о создательнице известнейшей педагогической системы. Мария Монтессори была убеждена, что в образовательном процессе любовь так же важна, как и учебные пособия (которых она разработала немало). «Новая женщина» (название фильма в мировом прокате) под давлением все же выбирает себя и карьеру. В фильме играют нейроотличные дети, и главным образом это история о них и уникальной методике адаптации, которую предложила Монтессори. Впрочем, про гендерное равенство, конечно, тоже. Фильм впервые показали на фестивале в Цюрихе в прошлом году. В главной роли – лауреатка Канн Жасмин Тринка («Сен-Лоран. Стиль – это я», «Дом терпимости»).

Где: в кинотеатрах города
Когда: с 30 мая

«Винни-Пух: Кровь и мед 2» 

Они опять сделали это c Винни. По какой-то причине фильм попал в нашу подборку – предмет будущего редакционного разбирательства. А главное его достоинство, судя по всему, в том, что он немного получше первой серии сиквела, которая, кстати, оказалась коммерчески успешной. Создатели заработали пять миллионов долларов при бюджете в каких-то 100 тысяч. Очень альтернативная версия Винни-Пуха Алана Милна о мести Кристоферу Робину. Когда-то милые животные, а теперь кошмарные антропоморфные монстры смывают все свои обиды в кровавой бане. Кошмарней только рейтинг предыдущей части на imdb – 2,9 из 10, у новой, кстати, пока дела получше, 5 из 10. Появление хоррор-мема оказалось возможным из-за истечения срока авторских прав на персонажей писателя.

Где: в кинотеатрах города
Когда: с 30 мая

«Мертвые не причиняют боли»

Плоть от плоти вестерн актера Вигго Мортенсена («Оскар» за «Капитана Фантастик» и «Зеленую книгу»). Это всего лишь вторая его режиссерская работа. В главной роли снимается тоже он. В США идет гражданская война, она и декорирует горькие любовные переживания сурового пожилого солдата и юной аристократки. Но лиричность связующей темы не должна вводить в заблуждение, все атрибуты брутального жанра в наличии: харизматичные злодеи, царящее беззаконие, жестокие дуэли и изобретательные расправы.

Где: ул. Варварская, 32, пространство «Ничегострашного»
Когда: 31 мая в 19:00

«Конец сладкой ночи»

Впечатляющая социальная драма 1961 года режиссера-франкофона Есисигэ Есида, которого относят к «новой волне», но японского кино. Фильм о жиголо, в планах на жизнь которого – разбогатеть за чужой счет и в основном за счет сопутствующих женщин. Стенания, метания, самобичевание, страшное открытие собственной никчемности и блистательная сцена развязки.
Просмотр на японском языке с русскими субтитрами, а после – лекторий с киноведом Графом Гаврилоффым.

Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив пресс-служб

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