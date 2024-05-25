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Кино и сериалы

Фильм с участием актера из Нижнего Новгорода — победитель Каннского кинофестиваля

Лента «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера получила «Золотую пальмовую ветвь» на 77-ом Каннском кинофестивале. Одну из ролей в фильме исполнил лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Марк Эйдельштейн.

На высшую награду Канн в этом году претендовали еще 22 картины. В их числе, например, «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы, «Партенопа» Паоло Соррентино и «Саван» Дэвида Кроненберга. Главную роль в фильме сыграла Майки Мэдисон (Сьюзан Аткинс, «Однажды в… Голливуде») В русском касте «Аноры», помимо Марка Эйдельштейна, Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.

Фильм «Анора» — это история о молодой секс-работнице из Бруклина. Она выходит замуж за сына российского олигарха, родители которого прилетают из России в США, чтобы убедить аннулировать брак. 

Бэйкер посвятил награду всем секс-работницам.

В день открытия Каннского кинофестиваля фильму аплодировали в течение семи с половиной минут. 

Скоро на сайте и в коллекционном номере журнала «НН.Собака.ru» выйдет большое интервью актера Марка Эйдельштейна.

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