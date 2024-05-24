«Я не хотел бы встретиться со своим персонажем в реальной жизни»: «НН.Собака.ru» на премьерном показе фильма «Майор Гром: Игра»

Вечер четверга. В «Синема Парке» в ТРК «Фантастика» многолюдно. Человек не информированный может подумать, что пестрая группа фанаток в мерче франшизы и с плакатами (в основном просьбы снять в кино) стоит в ожидании сеанса аниме. Но не премьеры картины про супергероя из самой долгоиграющей серии отечественных комиксов.

Сергей Горошко, актер: «Для роли Разумовского я сошел с ума (смеется). Готовился по-разному: были диеты, консультации с врачами. Потому что моего героя определяет его раздвоение личности. Хотелось не сыграть, а побыть этим. Я не хотел бы встретиться со своим персонажем в реальной жизни».

Роман Котков, сценарист, креативный продюсер: «Это большой шаг вперед. По сравнению с первой частью этот фильм в три раза выше, сильнее, драматичнее, эпичнее, круче. Огромное количество смен, большая команда, было нелегко. Справились ли мы? Оставим это на ваш суд».