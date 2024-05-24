«Я не хотел бы встретиться со своим персонажем в реальной жизни»: «НН.Собака.ru» на премьерном показе фильма «Майор Гром: Игра»

Презентовать блокбастер об отечественном супергерое без суперспособностей в Нижний приехали главный злодей предыдущей части сиквела актер Сергей Горошко (Чумной Доктор) и креативный продюсер фильма Роман Котков. Спойлеров не будет, будет про сумасшествие, новый проект и шаурму (шаверму).
Вечер четверга. В «Синема Парке» в ТРК «Фантастика» многолюдно. Человек не информированный может подумать, что пестрая группа фанаток в мерче франшизы и с плакатами (в основном просьбы снять в кино) стоит в ожидании сеанса аниме. Но не премьеры картины про супергероя из самой долгоиграющей серии отечественных комиксов.
Сергей Горошко, актер: «Для роли Разумовского я сошел с ума (смеется). Готовился по-разному: были диеты, консультации с врачами. Потому что моего героя определяет его раздвоение личности. Хотелось не сыграть, а побыть этим. Я не хотел бы встретиться со своим персонажем в реальной жизни».
Роман Котков, сценарист, креативный продюсер: «Это большой шаг вперед. По сравнению с первой частью этот фильм в три раза выше, сильнее, драматичнее, эпичнее, круче. Огромное количество смен, большая команда, было нелегко. Справились ли мы? Оставим это на ваш суд».
Кроме того, создатели картины рассказали, что сейчас идет подготовка к съемкам сериала по комиксам «Красная Фурия» — о приключениях профессиональной воровки и акробатки Ники Чайкиной.
Ну, и на главный вопрос встречи продюсер ответил так: «Впервые я попробовал не питерскую шаверму, а шаурму на Средном, это было еще в 2014 году».
И еще одно: «НН.Собака.ru» унесла с показа интервью с Сергеем Горошко, которое выйдет на днях.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Артем Торопов, пресс-служба ТРК «Фантастика»
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