Новый «Гром», принцесса Баклажан, босоногая Юппер: киновыходные «НН.Собака.ru»

Спецпоказ «Майора Грома: Игра»

Премьера отечественного блокбастера о суперполицейском из Петербурга, главная суперсила которого в аналитическом складе ума (и, вполне возможно, кепке!). Чумной Доктор передан в желтый дом под присмотр персонажа Хабенского. Гром противостоит новым технологиями и злодею по прозвищу Призрак. Фильм произвели по всем канонам сиквела: все то же самое, но в два раза больше, в данном случае жестче. Для фанов первого отечественного кинокомикса на Netflix – маст вотч.

Презентуют фильм в Нижнем актер Сергей Горошко (нижегородец!), который сыграл Чумного Доктора, и креативный продюсер Роман Котков. Кстати, вот здесь можно почитать, как «Игру» снимали.