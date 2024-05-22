Новый «Гром», принцесса Баклажан, босоногая Юппер: киновыходные «НН.Собака.ru»

На этой неделе много мультфильмов, обнаженной Евы Грин, супергеройского экшена и повседневной нежности от корейского Вуди Аллена.
С 22 мая
«Синема парк», «Седьмое небо», ул. Бетанкура, 1
«Мечтатели»
Мы снова в хорошо знакомой парижской квартире, с Мэттью, Тео и Изабель, у которых все a trois, и время, и постель, и кино. Провокационная (хотя, говорят, все самое провокационное в фильм не попало) драма Бернардо Бертолуччи вернулась на большой экран, чтобы мы вновь примкнули к голому бунту «святых и невинных», осмысленному и беззаботному. Студенческие волнения, волнующая Ева Грин, сладострастное синефильское заточение.
23 мая в 18:30
«Фантастика», ул. Родионова, 187
Спецпоказ «Майора Грома: Игра»
Премьера отечественного блокбастера о суперполицейском из Петербурга, главная суперсила которого в аналитическом складе ума (и, вполне возможно, кепке!). Чумной Доктор передан в желтый дом под присмотр персонажа Хабенского. Гром противостоит новым технологиями и злодею по прозвищу Призрак. Фильм произвели по всем канонам сиквела: все то же самое, но в два раза больше, в данном случае жестче. Для фанов первого отечественного кинокомикса на Netflix – маст вотч.
Презентуют фильм в Нижнем актер Сергей Горошко (нижегородец!), который сыграл Чумного Доктора, и креативный продюсер Роман Котков. Кстати, вот здесь можно почитать, как «Игру» снимали.
с 23 мая
В кинотеатрах города
«Нужды путешественника»
Драма корейского мастера на все руки Хон Сан Су (33 фильма!). Сам написал, сам снял, сам спродюсировал, сам смонтировал. А потом получил за нее гран-при на Берлинале.
Одинокая француженка (Изабель Юппер) работает репетитором в Сеуле, но занята в основном поиском себя в своих учениках и культуре другой страны с перерывом на «что покрепче» и купание в ручье. Меланхоличное, неторопливое, повседневно милое, радостно общительное кино, обернутое в целительное одиночество.
с 24 мая по 1 июня
Арсенал, Кремль, 6
Мультфильмы в Арсенале
С 24 мая по 1 июня в Арсенале Большой фестиваль мультфильмов. Показывают лучшую отечественную и зарубежную анимацию (Франция, Китай, Швейцария). Программа состоит их пяти тематических сборников: «Школа елок», «Оранжевый автобус», «Королева лис», «Принцесса Баклажан» и «Музыка летней ночи». Чувственные истории о сострадании, любви, надежде, печали и радости. Открывает БФМ «Волшебное приключение да Винчи», в котором создатели оскароносного «Рататуя» рассказывают биографию гения эпохи Возрождения в картинках.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив пресс-служб
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