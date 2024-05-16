Мальчик и птица, Кожаное лицо и бензопила, пацан и все против него: киновыходные «НН.Собака.ru»

Да, у нас опять есть что посмотреть. Эталонный слэшер в 4К, мультфильм Миядзаки, которого вообще-то не должно было быть, вот прямо смешной тру-крайм-ромком-боевик про киллера-самозванца.
20–22 мая
«Орленок» ул. Большая Покровская, 39
«Техасская резня бензопилой»
На три дня раньше официальной премьеры Кожаное лицо вновь продемонстрирует Нижнему свои навыки владения бензоинструментом. Культовому слэшеру Тоуба Хупера в этом году исполняется 50 лет. Юбиляр, надо сказать в форме, смотрится по-прежнему жутко и кроваво. Показывают 4К-реставрацию, которую сделали под личным контролем режиссера. «Резня», говорят, один из самых любимых фильмов Тарантино, чем не аргумент вновь обратиться к этому людоедскому аттракциону.
С 16 мая
«Орленок» ул. Большая Покровская, 39
«Мальчик и птица»
Обещал Хаяо Миядзаки что-то около 10 лет назад – больше ни одного мультфильма, но не удержался. И так мы благодарны за эту непоследовательность нашему сенсационному сэнсэю. Получилась чувственная подростковая драма, в которую со всех сторон просачивается Вторая мировая и даже в потусторонний мир (с милитаристски настроенными попугаями), куда сбегает 12-летний герой. Еще как получилась – «Оскар» и лидер года в прокате почти без рекламы.
С 16 мая
В кинотеатрах города
«Я не киллер»
Наконец-то смешные диалоги. «Бедные-несчастные» на прошлогодней Венеции были, конечно, главным событием, а сразу следом (хоть и вне конкурса) премилая лента Ричарда Линклейтера («Отрочество», «Перед рассветом»). История про преподавателя в разводе, который выдает себя – почти всегда ловко – за наемного убийцу, чтобы прищучить преступников. Все идет более-менее по плану, пока на горизонте не появляется femme fatale, она же Адриа Архона, которая прежде был известна по роли в «Настоящем детективе». «Я не киллер» – ворох жанров: тру-крайм, пульсирующий ромком и даже вполне боевик местами.
С 16 мая
В кинотеатрах города
«Пацан против всех»
Гротекс, хардкор, антиутопия, изрядно мускулистый Билл Скарсгард (Пеннивайз из «Оно»). Все это, как выяснилось, может легко сложиться в историю глухонемого сироты, с родителями которого жестоко расправилась глава коррумпированного постапокалиптического клана. Драки, драки, драки. Щедрые кровопролития немецкий режиссер-дебютант Мориц Мор упаковал в фантазийный мир, обустроенный с любовью к поп-культуре восьмидесятых.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив пресс-служб
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