Мальчик и птица, Кожаное лицо и бензопила, пацан и все против него: киновыходные «НН.Собака.ru»

«Мальчик и птица»

Обещал Хаяо Миядзаки что-то около 10 лет назад – больше ни одного мультфильма, но не удержался. И так мы благодарны за эту непоследовательность нашему сенсационному сэнсэю. Получилась чувственная подростковая драма, в которую со всех сторон просачивается Вторая мировая и даже в потусторонний мир (с милитаристски настроенными попугаями), куда сбегает 12-летний герой. Еще как получилась – «Оскар» и лидер года в прокате почти без рекламы.